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Прокляття «Авелліно». Як смерть Папи Римського пов'язана з італійським футбольним клубом

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Прокляття «Авелліно». Як смерть Папи Римського пов'язана з італійським футбольним клубом
Папа Римський Франциск помер на 89 році життя вранці 21 квітня
фото: Reuters

У січні цього року Папа Франциск гостював у «Авелліно». Він благословив клуб та розписався на його футболці

Італійський футбольний клуб «Авелліно» підвищується у класі щоразу, коли вмирає або відрікається від престолу Папа Римський. Ця тенденція має місце з 1958 року, повідомляє «Главком» з посиланням на Il Mattino.

Вперше це дивне співпадіння відбулося у 1958 році – тоді помер Пій XII, а команда «Авелліно» вийшла до Серії C.

У 1963 році прощання з Іоанном XXIII збіглося з підвищення клубу у класі після пониження роком раніше.

У 1978 році, коли протягом року померли одразу два папи і відбулися два конкла́ви – після смерті Павла VI і лише через 33 дні після обрання Івана Павла I – «вовки» здобули, без перебільшення, найвизначнішу перемогу в своїй історії, вперше вийшовши до Серії А.

У 2005 році історія отримала продовження: після смерті Кароля Войтили команда виграла історичний плей-офф проти «Наполі».

У 2013 році, коли Бенедикт XVI зрікся папства, «Авелліно» знову святкував – цього разу вихід до Серії B. Папа Бенедикт пішов з життя у 2022 році.

Цього сезону, виступаючи в Серії C, «вовки» минулого вікенду достроково забезпечили собі підвищення в класі.

Варто зазначити, що у січні цього року Папа Франциск гостював у «Авелліно». Він благословив футбольний клуб та розписався на його футболці.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск помер на 89 році життя вранці 21 квітня. Причиною смерті Франциска став інсульт та серцева недостатність. Глава католицької церкви, який правив 12 років, страждав на різні недуги. Останньою хворів на двобічну пневмонію.

Після смерті Папи Римського кардинали з усього світу збираються у Сикстинській капелі для проведення конклаву – таємного голосування, яке визначить нового понтифіка. У голосуванні беруть участь лише кардинали віком до 80 років. Традиційно, новим Папою стає один із кардиналів, хоча технічно будь-який католик може бути обраний.

Як відомо, похорон Папи Римського Франциска відбудеться у суботу, 26 квітня, о 10:00. Святу Месу очолить кардинал Джованні Баттіста Ре, декан Колегії кардиналів.

Головний церемоніймейстер Папських літургійних богослужінь архиєпископ Дієґо Равеллі повідомив про, що у середу, 23 квітня, труна з тілом Папи Франциска буде перенесена з каплиці «Дому святої Марти» до базиліки Святого Петра.

Після короткої молитви, яку очолить кардинал-камерленг Кевін Фаррелл, процесія пройде через площу Святої Марти та Римських первомучеників, через арку під дзвіницею на площу Святого Петра, з якої до базиліки через центральний вхід. При головному престолі кардинал-камерленг очолить літургію слова, після якої можна буде віддати шану покійному.

Після Євхаристійного богослужіння та звершення обрядів останнього напуття, труна буде перевезена для поховання у Папську базиліку Санта Марія Маджоре.

Раніше повідомлялося, що похорон Папи Римського має відбутись за спрощеною процедурою, випливає з оновленої версії документа «Порядок похорону римського понтифіка» (Ordo Exsequiarum Romani Pontificis). Уточнюється, що його затверджено самим Папою у листопаді 2024 року.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що відвідає похорон Папи Римського Франциска в Римі.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Папа Римский смерть

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