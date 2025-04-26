Вікенд для легіонерів збірної України: кубковий фінал Луніна та гра Довбика з «Інтером»
У фіналі Кубку Іспанії «Реал» Андрія Луніна в Севільї битиметься з «Барселоною»
Прийдешній ігровий клубний вікенд для легіонерів національної збірної України, яких Сергій Ребров викликав на березневі матчі плей-оф Ліги націй проти Бельгії, вкладеться у класичні два дні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.
Сьогодні, у суботу, 26 квітня, у межах 34-го туру англійської Прем’єр-ліги «Евертон» Віталія Миколенка в Лондоні зустрінеться із «Челсі» (початок поєдинку – о 14:30 за київським часом).
У передостанньому турі англійського Чемпіоншипу «Плімут» Максима Таловєрова зіграє виїзний матч проти «Престона» (17:00).
У фіналі Кубку Іспанії «Реал» Андрія Луніна в Севільї битиметься з «Барселоною» (23:00).
У неділю, 27 квітня, у заокеанській МЛС «Остін» Олександра Сватка на виїзді протистоятиме «Х’юстон Динамо» (03:30).
У 34-му турі італійської Серії А на «Рому» Артема Довбика очікує важкий виїзд до Мілана на поєдинок проти місцевого «Інтеру» (16:00).
В АПЛ «Борнмут» Іллі Забарного прийматиме «Манчестер Юнайтед» (16:00).
У 4-му турі чемпіонського раунду грецької Суперліги «Олімпіакос» Романа Яремчука вже у статусі чинного переможця турніру на виїзді зіграє з АЕКом (20:00).
Зрештою, у 31-му турі португальської Прімейри «Бенфіка» Анатолія Трубіна прийматиме АФС (20:00).
Нагадаємо, 16 квітня визначилися всі півфіналісти Ліги чемпіонів.
«Реал» Мадрид – «Арсенал» 1:2 (1:5 за сумою двох матчів)
«Реал» Мадрид не зміг подолати «Арсенал» у матчі-відповіді на «Сантьяго Бернабеу», поступившись з рахунком 1:2. Після поразки 0:3 в першій грі, мадридці спробували створити камбек, однак тактична майстерність «Арсенала» виявилася на висоті.
Арсенал перший гол забив саме зусиллями Букаю Саки, який вразив ворота в першому таймі. Вінісіус Жуніор зміг зрівняти рахунок для «Реала», але вже в кінці матчу Габріель Мартінеллі забив другий гол, що вивело «Арсенал» до півфіналу.
Загальний рахунок двоматчевого протистояння – 5:1 на користь лондонців. Це перший вихід «Арсенала» до півфіналу Ліги чемпіонів з 2009 року.
«Інтер» Мілан – «Баварія» Мюнхен 2:2 (4:3 за сумою двох матчів)
«Інтер» Мілан зіграв внічию з «Баварією» 2:2 у матчі-відповіді, і це дало італійцям загальну перемогу з рахунком 4:3 за сумою двох матчів. У першій грі «Інтер» здобув мінімальну перемогу 2:1, що створило невелику перевагу перед домашнім матчем.
1/2 фіналу Ліги чемпіонів
- «Арсенал» – «Парі Сен-Жермен»
- «Інтер» Мілан – «Барселона»
Перші матчі півфіналу відбудуться 29 і 30 квітня 2025 року, а матчі-відповіді – 6 і 7 травня 2025 року. Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 31 травня 2025 року на «Альянц Арені» в Мюнхені.
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