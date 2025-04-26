Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Вікенд для легіонерів збірної України: кубковий фінал Луніна та гра Довбика з «Інтером»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Вікенд для легіонерів збірної України: кубковий фінал Луніна та гра Довбика з «Інтером»
На українських легіонерів чекають непрості поєдинки
фото: УАФ

У фіналі Кубку Іспанії «Реал» Андрія Луніна в Севільї битиметься з «Барселоною»

Прийдешній ігровий клубний вікенд для легіонерів національної збірної України, яких Сергій Ребров викликав на березневі матчі плей-оф Ліги націй проти Бельгії, вкладеться у класичні два дні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Сьогодні, у суботу, 26 квітня, у межах 34-го туру англійської Прем’єр-ліги «Евертон» Віталія Миколенка в Лондоні зустрінеться із «Челсі» (початок поєдинку – о 14:30 за київським часом).

У передостанньому турі англійського Чемпіоншипу «Плімут» Максима Таловєрова зіграє виїзний матч проти «Престона» (17:00).

У фіналі Кубку Іспанії «Реал» Андрія Луніна в Севільї битиметься з «Барселоною» (23:00).

У неділю, 27 квітня, у заокеанській МЛС «Остін» Олександра Сватка на виїзді протистоятиме «Х’юстон Динамо» (03:30).

У 34-му турі італійської Серії А на «Рому» Артема Довбика очікує важкий виїзд до Мілана на поєдинок проти місцевого «Інтеру» (16:00).

В АПЛ «Борнмут» Іллі Забарного прийматиме «Манчестер Юнайтед» (16:00).

У 4-му турі чемпіонського раунду грецької Суперліги «Олімпіакос» Романа Яремчука вже у статусі чинного переможця турніру на виїзді зіграє з АЕКом (20:00).

Зрештою, у 31-му турі португальської Прімейри «Бенфіка» Анатолія Трубіна прийматиме АФС (20:00).

Нагадаємо, 16 квітня визначилися всі півфіналісти Ліги чемпіонів.

«Реал» Мадрид – «Арсенал» 1:2 (1:5 за сумою двох матчів)

«Реал» Мадрид не зміг подолати «Арсенал» у матчі-відповіді на «Сантьяго Бернабеу», поступившись з рахунком 1:2. Після поразки 0:3 в першій грі, мадридці спробували створити камбек, однак тактична майстерність «Арсенала» виявилася на висоті.

Арсенал перший гол забив саме зусиллями Букаю Саки, який вразив ворота в першому таймі. Вінісіус Жуніор зміг зрівняти рахунок для «Реала», але вже в кінці матчу Габріель Мартінеллі забив другий гол, що вивело «Арсенал» до півфіналу.

Загальний рахунок двоматчевого протистояння – 5:1 на користь лондонців. Це перший вихід «Арсенала» до півфіналу Ліги чемпіонів з 2009 року.

«Інтер» Мілан – «Баварія» Мюнхен 2:2 (4:3 за сумою двох матчів)

«Інтер» Мілан зіграв внічию з «Баварією» 2:2 у матчі-відповіді, і це дало італійцям загальну перемогу з рахунком 4:3 за сумою двох матчів. У першій грі «Інтер» здобув мінімальну перемогу 2:1, що створило невелику перевагу перед домашнім матчем.

1/2 фіналу Ліги чемпіонів

  • «Арсенал» – «Парі Сен-Жермен»
  • «Інтер» Мілан – «Барселона»

Перші матчі півфіналу відбудуться 29 і 30 квітня 2025 року, а матчі-відповіді – 6 і 7 травня 2025 року. Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 31 травня 2025 року на «Альянц Арені» в Мюнхені.

Теги: Сергій Ребров НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Щоб підвищитися у класі, наші дівчата мають або стати переможницями групи, або ж виграти плей-оф проти третьої команди з дивізіону А
Ліга націй серед жінок: визначилося місце проведення гри Україна – Албанія
24 квiтня, 10:59
На рахунку українця 16 голів і 3 асисти у 41 матчі у складі «Роми»
Як чужорідне тіло. Італійські футбольні зірки оцінили гру Довбика у «Ромі»
16 квiтня, 18:44
Ларсен відзначився хет-триком і був визнаний найкращим гравцем матчу
У Норвегії найкращого гравця матчу відзначили 23-кілограмовою тушею свині
15 квiтня, 19:49
«Шахтар» здолав ЛНЗ 4:1 завдяки дублю Марлона, голу Траоре та автоголу Дайко
«Шахтар» розгромив ЛНЗ у поєдинку чемпіонату України
11 квiтня, 17:40
Йоссі Бенаюн – колишній гравець «Челсі», «Ліверпуля» та «Арсенала»
Мотоцикліст кинув гранату в будинок ексгравця «Челсі»
8 квiтня, 12:27
Мадридське дербі проходило 12 березня
УЄФА покарала гравців «Реала» за поведінку після матчу з «Атлетіко»
4 квiтня, 20:27
В УАФ вже мають обриси нового формату другого за рангом турніру країни
На Кубок України з футболу чекають революційні нововведення, – джерело
4 квiтня, 12:11
Портал Тransfermarkt оцінює вартість Педріньо в п'ять мільйонів євро
Чи гратиме бразилець Педріньо за збірну України? Відповідь УАФ
1 квiтня, 12:45
Петряк зазначив, що «Шахтар» виконує переді ним всі контрактні обов’язки
«Тату, де наші йогурти?». Гравець «Шахтаря» пояснив, чому залишається у клубі
30 березня, 15:39

Новини

ЗМІ повідомили про вагітність дворазової призерки Олімпіади
ЗМІ повідомили про вагітність дворазової призерки Олімпіади
Вікенд для легіонерів збірної України: кубковий фінал Луніна та гра Довбика з «Інтером»
Вікенд для легіонерів збірної України: кубковий фінал Луніна та гра Довбика з «Інтером»
У РФ внаслідок обстрілу був знищений будинок батьків олімпійського чемпіона Большунова
У РФ внаслідок обстрілу був знищений будинок батьків олімпійського чемпіона Большунова
Максименко виграла золото молодіжного чемпіонату Європи з фехтування
Максименко виграла золото молодіжного чемпіонату Європи з фехтування
Світоліна, Костюк та Стародубцева вийшли до третього кола турніру у Мадриді
Світоліна, Костюк та Стародубцева вийшли до третього кола турніру у Мадриді
Ексворотар «Челсі» доєднався до французької армії та готовий приїхати служити в Україну
Ексворотар «Челсі» доєднався до французької армії та готовий приїхати служити в Україну

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
208K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 квітня: ситуація на фронті
75K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 квітня 2025
33K
Справа на 17 млрд грн. Марина Порошенко подала до суду на чоловіка
18K
Прогноз магнітних бур на 25-27 квітня: якою буде сонячна активність
16K
Параду не буде. Регіональна влада РФ боїться обстрілів на 9 травня
14K
На фронті ліквідовано сина заступника глави ЦРУ, який воював проти України – ЗМІ

Новини

26 квітня: який сьогодні день, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
25 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 квiтня, 00:01
РФ атакувала автобус в Марганці. У Лондоні пройшла зустріч коаліції охочих. Головне за 23 квітня
23 квiтня, 21:10
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
23 квiтня, 15:55
23 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 квiтня, 00:01

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua