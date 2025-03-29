Президент «ЮКСА» анонсував приїзд до Києва легенди світового футболу

Леснік: Можливо, Ромаріо завітає до України в квітні, а можливо – в травні чи червні

Президент футбольного клубу «ЮКСА» Сергій Леснік анонсував приїзд до Києва Ромаріо – легенди бразильського та світового футболу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Український футбол».

Леснік вже зазначив, що з Ромаріо є домовленість про його приїзд до Києва. Варто зазначити, що син Ромаріо Ромаріньо є гравцем клубу «ЮКСА» і вже разом зі своєю дівчиною перебуває у столиці України.

«Запевняю, Ромаріо приїде до Києва. Нині питання лише в тому, коли. Ми ще не погодили точну дату. Можливо, Ромаріо завітає до України в квітні, а можливо – в травні чи червні. Він – зайнята людина, нині не футболом переймається, а більше політичними питаннями (від 1 лютого 2015 року Ромаріо був федеральним сенатором Бразилії від штату Ріо-де-Жанейро – один із семи сенаторів від Соціалістичної партії Бразилії, термін його повноважень закінчився 2023 року, – прим.). Можливо, навіть Ромаріо приїде не сам, а з кимось зі своїх партнерів по легендарній збірній Бразилії зразка 1994 року, коли вони стали чемпіонами світу», – сказав Леснік.

До слова, «ЮКСА» є одним із наймолодших професійних клубів України, заснований лише у 2015 році. Наразі команда грає у Першій лізі.

Нагадаємо, що Ромаріо є одним з найкращих футболістів в історії бразильського футболу. Він є чемпіоном світу 1994 року та найкращим футболістом цього ж року. Ромаріо виступав за Бразилію з 1987 до 2005 року, забив 55 голів у 70 матчах – четвертий найкращий бомбардир в історії збірної країни.

Нагадаємо, бразильська конфедерація футболу ухвалила (CBF) рішення звільнити Дорівала Жуніора з посади головного тренера національної команди.

У CBF остаточно вирішили розлучитися з фахівцем після розгромної поразки збірної Бразилії в поєдинку відбору до чемпіонату світу 2026 року з Аргентиною. Однак питання до роботи 62-річного Дорівала Жуніора виникли ще під час невдалого для Бразилії Кубка Америки, що пройшов минулого літа.

CBF також не подобалося, що головним помічником тренера був його син Лукас Сільвестр.

Дорівал Жуніор очолював збірну Бразилії із січня 2024 року. Після 14 турів відбіркового турніру до чемпіонату світу 2026 року команда посідає четверте місце.