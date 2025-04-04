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УЄФА покарала гравців «Реала» за поведінку після матчу з «Атлетіко»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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УЄФА покарала гравців «Реала» за поведінку після матчу з «Атлетіко»
Мадридське дербі проходило 12 березня
фото: Reuters

Рюдігера було оштрафовано на €40 тисяч, Мбаппе – на €30 тисяч

УЄФА повідомила про рішення у дисциплінарній справі щодо поведінки футболістів мадридського «Реалу» Кіліана Мбаппе, Антоніо Рюдігера та Даніеля Себальоса після гри з «Атлетіко». Про це повідомляє «Главком».

Рюдігера було оштрафовано на €40 тис., Мбаппе – на €30 тис. Також обидва футболісти отримали дискваліфікацію на один матч умовно. Вона вступить в дію, якщо вони знову виявлять неналежну поведінку протягом року.

Себальос отримав штраф у розмірі штраф €20 тис..

Варто зазначити, що спочатку інспектор з етики та дисциплінарних питань також вивчав поведінку форварда «Реала» Вінісіуса Жуніора, проте щодо бразильського футболіста не було порушено дисциплінарного провадження.

Мадридське дербі проходило 12 березня. «Атлетіко» здобув перемогу в основний час (1:0), але поступився в серії пенальті (2:4) і вилетів з турніру.

Після гри Рюдігер, Мбаппе, Себальос та Жуніор святкували перемогу перед трибуною вболівальників «Атлетіко», що було розцінено клубом як провокація. Тому мадридський клуб направив скаргу до УЄФА.

Як повідомлялося, у Лізі чемпіонів визначилися всі учасники чвертьфіналу турніру.

Зокрема, до 1/4 фіналу вийшли клуби українців Андрія Луніна («Реал») та Олександра Зінченка («Арсенал»). Сам Зінченко відзначився ефектним голом з-за меж штрафного майданчику.

Лунін на полі так і не з'явився, але його «Реал» у мадридському дербі, яке перетворилося на справжній трилер, переміг «Атлетіко» у серії після матчевих пенальті.

«Лілль» (Франція) – «Боруссія» (Німеччина) 1:2 (за сумою двох поєдинків 2:3)

Голи: Девід (5) – Джан (54), Баєр (65) 

«Астон Вілла» (Англія) – «Брюгге» (Бельгія) 3:0 (за сумою двох поєдинків 6:1)

Голи: Асенсіо (50, 61), Матсен (57)

«Атлетіко» (Іспанія) – «Реал» (Іспанія) 1:0 (за сумою двох поєдинків 1:1), по пенальті – 2:4

Голи: Галлагер (1)

«Арсенал» (Англія) – ПСВ (Нідерланди) 2:2 (за сумою двох поєдинків 9:3)

Голи: Зінченко (6), Райс (37) – Перішич (19), Дріуш (70)

Нагадаємо, також визначилися перші чотири учасники 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Стадію 1/8 фіналу подолали «ПСЖ», «Баварія», «Інтер» та «Барселона».

«Барселона» – «Бенфіка» 3:1 (за сумою двох поєдинків 4:1)

Голи: Рафінья (11, 42), Ямаль (27) – Отаменді (13)

«Барселона» розпочала активніше гру і вже на 11 хвилині Рафінья відкрив рахунок. «Бенфіка» доволі швидко зрівняла рахунок – на 13 хвилині Отаменді забив гол головою.

На 27 хвилині Ямаль забив гол-красень дальнім ударом. Наприкінці першого тайму Рафінья відзначився ще раз – рахунок став 3:1.

У другому таймі «Барселона» змогла втримати перевагу та стала першим чвертьфіналістом Ліги чемпіонів.

У складі «Бенфіки» всю гру провів український голкіпер Андрій Лунін. Він кілька разів врятував свою команду, але все ж не зміг їй допомогти продовжити боротьбу у турнірі.

«Байєр» – «Баварія» 0:2 (за сумою двох поєдинків 0:5)

Голи: Кейн (52), Девіс (71)

Доля німецького протистояння визначилася ще у першій грі. У матчі-відповіді «Баварія» знову володіла перевагою. Голи Кейна та Девіса у другому таймі принесла перемогу мюнхенському клубу і у матчі-відповіді.

«Ліверпуль»  – ПСЖ 0:1 (за сумою двох поєдинків 1:1), по пенальті – 1:4

Голи: Дембеле (12)

Вже на 12 хвилині гри Дембеле зрівняв загальний рахунок у протистоянні. ПСЖ, як і в першій грі, володів перевагою, але вдруге забити вже не зміг. Разом з тим, Кванса на 79 хвилині міг принести «Ліверпулю» путівку в 1/4 фіналу, але головою влучив у каркас воріт. 

Доля двобою вирішувалося у серії післяматчевих пенальті. Тут справжнім героєм став воротар ПСЖ Доннарумаа, який парирував два удари. 

«Інтер» – «Фейєнорд» 2:1 (за сумою двох поєдинків 4:1)

Голи: Тюрам (8), Чалханоглу (51) – Модер (42)

«Інтер» зміг втримати свою перевагу та єдиним з італійських клубів зміг пробитися до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів УЄФА ФК Реал (Мадрид)

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