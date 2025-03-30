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Росіянин викинув кота з третього поверху, бо засмутився результатом футбольної гри

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Росіянин викинув кота з третього поверху, бо засмутився результатом футбольної гри
Блогер-художник засмутився, бо його улюблена команда ПСЖ достроково не стала чемпіоном Франції

Дії блогера-художника має перевірити прокуратура РФ

Російськи блогер-художник Іван Namer викинув кота із вікна третього поверху будинку у Москві. Про це повідомляє «Главком».

Увечері, 29 березня, блогер опублікував у своєму Telegram-каналі відео, на якому він викидає кота з третього поверху. Чоловік заявив, що зробив це на емоціях через те, що тварина начебто вкотре зламала свій лоток.

Також, зізнався блогер, іншою причиною стало те, що він засмутився, бо його улюблена команда ПСЖ достроково не стала чемпіоном Франції. Для того, щоб ПСЖ вже цього тижня виграв чемпіонат своєї країни потрібно було, щоб клуби «Монако» та «Ніцца» між собою зіграли внічию. Однак, гра закінчилася перемогою монегасків – 2:1.

Пізніше Namer записав відео з котом і заявив, що з твариною все добре. Однак, підписники блогера викликали поліцію. Також зазначається, що дівчина, яка стала свідком вчинку блогера, запропонувала забрати кота, на що чоловік погодився.

Як повідомляється, тварину вже відвезли до ветеринара.

За даними російських інформаційних ресурсів, на блогера очікує перевірка прокуратури РФ.

Як повідомлялося, друзі та колеги ліквідованого російського окупанта Олександра Работницького, який був призером Паралімпійських ігор, були шоковані тим, що Міноборони РФ підписало контракт з людиною, у якої діагностовано «органічне ураження мозку».

31-річний Работницький служив командиром відділення у розвідувальній роті. Інформації про обставин загибелі окупанта його рідним та друзям не повідомили.

«Я дізнався вже постфактум про те, що Сашка на війну взяли. З його-то діагнозом – ну куди? Я вважаю, Сашко не від хорошого життя туди [на війну] пішов, не зміг нормально перебудуватися на звичайне життя. Були проблеми з квартирою, з житлом», – розповів один з легкоатлетів, який тренувався разом з Работницьким.

Близькі спортсмена кажуть, що після того, як близько року тому він завершив професійну кар'єру, у нього з'явилася ігрова залежність.

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Теги: росія НОВИНИ ФУТБОЛУ тварини блогер

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