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Конгрес УЄФА вшанував хвилиною мовчання ліквідованого російського окупанта Бугаєва

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Конгрес УЄФА вшанував хвилиною мовчання ліквідованого російського окупанта Бугаєва
У вересні 2024 року Бугаєва було засуджено до 9,5 року колонії суворого режиму у справі про замах на збут наркотиків

Ексгравець збірної Росії з футболу Олексій Бугаєв був ліквідований українськими захисниками у минулому році

Члени конгресу УЄФА вшанували хвилиною мовчання ліквідованого російського окупанта Олексія Бугаєва. Про це повідомляє «Главком».

Засідання конгресу УЄФА відбувається у четвер, 3 квітня, у Белграді. У ході заходу були показані титри з прізвищами футбольних осіб, які пішли з життя у 2024 році. У списку пам'яті згадали й про окупанта Бугаєва, якого ліквідували захисники України.

Нагадаємо, колишній гравець збірної Росії з футболу Олексій Бугаєв був ліквідований українськими захисниками у минулому році. 

Колишньому захиснику «Локомотива», «Томі» та «Краснодара» було 43 роки.

Бугаєв розпочинав професійну кар'єру в «Торпедо» у 2001 році та завершив її у 2010-му. У складі збірної Росії він провів 7 матчів, грав у тому числі на Євро-2004.

У 2005 році окупант виграв Суперкубок Росії у складі «Локомотива».

У вересні 2024 року спортсмена було засуджено до 9,5 року колонії суворого режиму у справі про замах на збут наркотиків.

Як повідомлялося, друзі та колеги ліквідованого російського окупанта Олександра Работницького, який був призером Паралімпійських ігор, були шоковані тим, що Міноборони РФ підписало контракт з людиною, у якої діагностовано «органічне ураження мозку».

31-річний Работницький служив командиром відділення у розвідувальній роті. Інформації про обставин загибелі окупанта його рідним та друзям не повідомили.

«Я дізнався вже постфактум про те, що Сашка на війну взяли. З його-то діагнозом – ну куди? Я вважаю, Сашко не від хорошого життя туди [на війну] пішов, не зміг нормально перебудуватися на звичайне життя. Були проблеми з квартирою, з житлом», – розповів один з легкоатлетів, який тренувався разом з Работницьким.

Близькі спортсмена кажуть, що після того, як близько року тому він завершив професійну кар'єру, у нього з'явилася ігрова залежність.

Теги: окупанти росія НОВИНИ ФУТБОЛУ УЄФА війна

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