Легендарний хокеїст Ягр відмовився проводити медійні акції разом з російським клубом

Яромир Ягр двічі вигравав Кубок Стенлі, а також ставав олімпійським чемпіоном та двічі чемпіоном світу

Генеральний менеджер «Авангарда» Кур'янов заявляв, що клуб був б радий провести спільні медійні акції з Ягром

Агент Ярослав Зідек, який представляє інтереси чеського хокеїста Яромира Ягра, заявив, що проведення медійних акцій з російським клубом «Авангард» і 52‑річним хокеїстом найближчим часом неможливе.

Раніше генеральний менеджер «Авангарда» Антон Кур'янов повідомив, що клуб був б радий провести спільні медійні акції з Ягром.

«На жаль, проведення спільних акцій Яромира та «Авангарду» найближчим часом неможливе. Самі розумієте, яка зараз політика щодо російських клубів», – сказав Зідек.

Російські команди усунуті від участі турнірів під егідою Міжнародної федерації хокею (IIHF) через війну РФ проти України.

Яромир Ягр двічі вигравав Кубок Стенлі, а також ставав олімпійським чемпіоном та двічі чемпіоном світу. Також чеський хокеїст є лідером серед усіх європейських хокеїстів НХЛ за кількістю очок та передач в історії.