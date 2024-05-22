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Канада запровадила чергові санкції щодо осіб та компаній з Росії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Канада запровадила чергові санкції щодо осіб та компаній з Росії
Канада посилює санкційний тиск на росіян
фото із відкритих джерел

МЗС Канади ввело санкції проти ще двох осіб та шести юросіб з РФ

Міністерство закордонних справ Канади оголосило про внесення до списків антиросійських санкцій двох фізичних та шести юридичних осіб, йдеться на сайті канадського уряду. Зазначається, що внесені люди та компанії пов'язані з морськими та авіаційними транспортуваннями.

За даними міністерства, до списку увійшли генеральний директор авіапідприємства «224-й льотний загін» Володимир Міхейчик та гендиректор судноплавної компанії «АЗІА» Володимир Шастін. Також там згадані судноплавні компанії «Азія шипінг», «МГ-Флот», АТ «Совфрахт», ТОВ «Марін транс шипінг», ТОВ «М-Лізинг» та «224-й льотний загін».

Глава канадського МЗС Мелані Жолі у своїй заяві зазначила, що зазначені фізособи та компанії нібито причетні до транспортування військових вантажів із Північної Кореї до Росії. Вона додала, що санкції запроваджуються в координації з міжнародними партнерами Канади.

Раніше Bloomberg писав, що в рамках нового пакету антиросійських рестрикцій Європейський Союз планує заборонити країнам-учасницям об'єднання використовувати систему передачі фінансових повідомлень Банку Росії, яка замінила SWIFT. За даними агентства, також ЄС має намір обмежити доступ до своїх портів російським кораблям.

Нещодавно Сполучені Штати та Канада оголосили про нові санкції проти фізичних та юридичних осіб у Білорусі, причетних до підтримання режиму білоруського диктатора Олександра Лукашенка. Про це повідомляє пресслужба міністерства фінансів США.

Раніше стало відомо, що у нижній палаті парламенту Канади зареєстрували законопроєкт, який має спростити процес надання Україні військової допомоги та підтримати українську оборонну промисловість. Законопроєкт вніс депутат від опозиційної Консервативної партії Гарнет Дженуіс.

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Теги: росія законопроєкт росіяни Європейський союз партії промисловість бізнес депутат санкції Канада

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