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Заморожені російські активи повинні бути повністю конфісковані і передані Україні – Арсеній Яценюк

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Заморожені російські активи повинні бути повністю конфісковані і передані Україні – Арсеній Яценюк
Яценюк підкреслив, що є правова основа для конфіскації російських активів, оскільки Росія вчинила акт агресії
фото: Київський безпековий форум

Росія витрачає на війну близько 120 мільярдів доларів на рік

«Всі погрози, що якщо вільний світ законно конфіскує російські активи, то це якось може вразити долар чи євро, – не заслуговують на жодну увагу. Що може дійсно вразити долар і євро – це колапс української держави, колапс лідерських позицій США і ЄС», – підкреслив голова Київського безпекового форуму, прем’єр-міністр України 2014-2014 років Арсеній Яценюк під час онлайн-дискусії КБФ.

Попри санкції від Групи семи, Росія витрачає на війну близько 120 мільярдів доларів на рік.

«Ситуація дуже складна, і все залежить як від політичної волі, так і від того, чи ми досі вважаємо, що заснований на правилах світовий порядок досі дієвий і існуватиме в майбутньому», – підкреслив він.

У той же час, Путін та президент Китаю видали спільну заяву з «жорсткою критикою навіть спроб конфіскації російських активів», наголосив Арсеній Яценюк: «На мою думку, це виклик для вільного світу, для США, Європейського союзу. І це власне спроба зупинити конфіскацію російських активів з боку країн Групи Семи».

«Якщо Росія і Китай можуть шантажувати весь вільний світ, то що ж це коїться у світі? Чи маємо ми інструменти впливу, щоб відповісти на це? Так, маємо. Це все питання політичної волі. Адже ми діємо в рамках правового поля», – додав він.

Голова КБФ підкреслив, що є правова основа для конфіскації російських активів, оскільки Росія вчинила акт агресії: «І це має корелювати з притягненням РФ до відповідальності». Отже, що швидше Група семи вирішить, в який спосіб конфіскувати вже заморожені російські активи, то краще, підкреслив голова КБФ: «Ця війна надовго, це війна на виснаження. І Путін не показав ніякого бажання якихось переговорів, про які дехто розповідає. Його єдина ціль – це захопити Україну і підірвати світовий порядок та вільний світ, у тому числі євро і долар. Тож ми маємо перемогти».

Київський Безпековий Форум, заснований Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну», – головна платформа нашої держави для обговорення проблем війни і миру, національної і світової безпеки.

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Теги: росія Арсеній Яценюк санкції

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