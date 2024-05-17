Заморожені російські активи повинні бути повністю конфісковані і передані Україні – Арсеній Яценюк

Росія витрачає на війну близько 120 мільярдів доларів на рік

«Всі погрози, що якщо вільний світ законно конфіскує російські активи, то це якось може вразити долар чи євро, – не заслуговують на жодну увагу. Що може дійсно вразити долар і євро – це колапс української держави, колапс лідерських позицій США і ЄС», – підкреслив голова Київського безпекового форуму, прем’єр-міністр України 2014-2014 років Арсеній Яценюк під час онлайн-дискусії КБФ.

Попри санкції від Групи семи, Росія витрачає на війну близько 120 мільярдів доларів на рік.

«Ситуація дуже складна, і все залежить як від політичної волі, так і від того, чи ми досі вважаємо, що заснований на правилах світовий порядок досі дієвий і існуватиме в майбутньому», – підкреслив він.

У той же час, Путін та президент Китаю видали спільну заяву з «жорсткою критикою навіть спроб конфіскації російських активів», наголосив Арсеній Яценюк: «На мою думку, це виклик для вільного світу, для США, Європейського союзу. І це власне спроба зупинити конфіскацію російських активів з боку країн Групи Семи».

«Якщо Росія і Китай можуть шантажувати весь вільний світ, то що ж це коїться у світі? Чи маємо ми інструменти впливу, щоб відповісти на це? Так, маємо. Це все питання політичної волі. Адже ми діємо в рамках правового поля», – додав він.

Голова КБФ підкреслив, що є правова основа для конфіскації російських активів, оскільки Росія вчинила акт агресії: «І це має корелювати з притягненням РФ до відповідальності». Отже, що швидше Група семи вирішить, в який спосіб конфіскувати вже заморожені російські активи, то краще, підкреслив голова КБФ: «Ця війна надовго, це війна на виснаження. І Путін не показав ніякого бажання якихось переговорів, про які дехто розповідає. Його єдина ціль – це захопити Україну і підірвати світовий порядок та вільний світ, у тому числі євро і долар. Тож ми маємо перемогти».

Київський Безпековий Форум, заснований Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну», – головна платформа нашої держави для обговорення проблем війни і миру, національної і світової безпеки.