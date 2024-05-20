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Литва заявила про готовність відправити військових до України

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Литва заявила про готовність відправити військових до України
Вільнюс не проти відправити своїх військових для навчання бійців Сил Оборони
фото з відкритих джерел

Литовський міністр підтримав ініціативу президента Франції Макрона щодо відправки військових інструкторів в Україну

Литва може відправити свої військових до України для того, щоби навчати бійців Сил Оборони. Вільнюс готовий піти на такий крок в межах коаліції, яку міг би очолити Париж, заявив міністр закордонних справ країни Ґабріелюс Ландсберґіс, пише видання Barrons.

Литовський міністр підкреслив, що повністю підтримує ініціативу президента Франції Емманюеля Макрона щодо відправки інструкторів в Україну.

«З самого початку ми робили помилку, обмежуючи українців, тому що думали, що наші дії Росія розцінить, як ескалацію», – сказав він, додавши, що серед прихильників України «домінує страх перед Росією».

Ландсберґіс переконаний, що Україні необхідно дозволити використовувати надану їй техніку для досягнення стратегічних цілей. «Вони повинні мати можливість завдавати ударів по території Росії, лініях постачання та військовим частинам, які готуються напасти на Україну», – заявив він.

За словами литовського міністра, Європа нав’язала правила лише одній стороні – Україні. «Ми повинні відмовитися від цих правил, які ми самі й створили», – наголосив очільник МЗС Литви.

На думку Ландсберґіса, західні військові інструктори, які були присутні в Україні до повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, повинні повернутися, щоб прискорити навчання нових сил. «Литва готова знову приєднатися до коаліції на чолі з Францією, наприклад, щоб навчати українських військових в Україні», – заявив він.

До слова, президент Володимир Зеленський зазначив, що не може закликати інші держави відправляти війська на війну через те, що Росія підійме хайп. Водночас він підтримує тренувальні ініціативи іноземних держав в Україні. 

Раніше повідомлялося, що після заяви президента Франції Еммануеля Макрона щодо можливості відправлення військ до України, між країнами-учасниками НАТО почалися палкі дискусії. Експерти вважають, що це питання навіть почало «руйнувати» солідарність всередині альянсу. 

Читайте також: Деякі країни вже тренують військових в Україні – прем'єр Естонії
Теги: росія міністр війна Париж військові Литва навчання Україна

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