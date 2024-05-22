ЗСУ ліквідували батька російської чемпіонки світу з боротьби

26-річна Кудаєва є чемпіонкою світу 2021 року серед борчинь віком до 23 років

Ще один окупант загинув в Україні

Українські захисники ліквідували окупанта та батька титулованої російської борчині Дінари Кудаєвої. Про це інформує Base of Ukrainian Sports.

26-річна Кудаєва є чемпіонкою світу 2021 року серед борчинь віком до 23 років. Варто зазначити, що тоді чемпіонкою світу стала українка Анастасія Лавренчук. Але вона пізніше провалила допінг-тест. Тому золоту медаль у підсумку отримала саме росіянка.

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Нагадаємо, понад 200 українських атлетів підписали відкритий лист до президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та до голови Оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 Тоні Естанге.

Спортсмени просять заблокувати можливість росіянам, які підтримують війну, брати участь в Олімпійських іграх у Парижі.