Китайці бояться американських санкцій. На це є вагома причина

Китайський бізнес дуже обережно дивиться на роботу з РФ

Ви часто можете чути, що Китай допомагає РФ. І Китай дійсно допомагає, ну як країна. І є певна державна політика компартії по взаємодії з РФ. Але насправді десь половина, а може навіть більше, того що отримає російський ВПК це просто комерційні інтереси китайських виробників та китайських і російських посередників.

Їм не наказувала це робити компартія. Хоча в них можуть бути промити голови і вони можуть бути ідейними комуністами, маоістами, антизахідниками, фанатами російсько-китайською дрючби, або ще кимось. Тим не менш вони постачають щось РФ в першу чергу через гроші.

Але тут виникає проблема. Посереднику, контрабандисту, схемачу і самому російському заводу на санкції пофіг. Завод має санкції по дефолту, посередники перереєстровують фірми на фунтів за два дні, контрабандисти поза законом і так. Для них ризик санкцій це саме ризик, і він впливає лише на їх націнку та прайс.

А ось безпосередній китайський виробник, він санкцій дуже боїться. Бо Росія загалом, і російське ВПК конкретно, це мала та дуже мала частина ринків збуту для великого китайського виробника. На сотню (в кращому випадку, а так зазвичай 5-6) російських заводів клієнтів, є десятки тисяч великих та малих виробництв, фабрик, ремонтних ательє, СТОшек, клубів авіамоделювання, і т.д і т.і у ЄС, Японії, Південній Кореї, Філіппінах, Малайзії та звісно у США. Є сотні тисяч приватних клієнтів, обсяги закупівель в них менші, регулярність відсутня, але це все ж такі сотні тисяч клієнтів. І ось це все відлітає в той момент коли тобі прилітають американські санкції, і все твоє підприємство треба якось фіктивно продавати, викопувати з фундаментом, перевозити на нове місце і там відкривати заново на нових людей.

Для прикладу. Невідомі патріоти нанили Державному Департаменту США на компанію Mornsun Guangzhou Science & Technology Co., Ltd. Вони виготовляють певні електричні деталі, чипи, перетворювачі, елементи живлення, тощо. Де вони там конкретно стоять Держдеп прямо не розписував, просто авіація. Ну то і я не буду, просто додам що було за що.

Результат можете бачити на скріні.

Там тіп пише що його улюблений Морнсан чомусь пропав звідси, і він не міг зрозуміти чому, а тут от зрозумів. Бо санкції цілющі.

Всі американські посередники миттєво прибрали зі сторів всю продукції Морнсан (я так називаю, бо я так розумію це Морнінг Сан), зупинили всі поставки, які були в плані. Ну і загалом сказали до побачення Євробачення, в смислі Морнсан. Америка в цьому плані вміє в порядочєк. Тепер американський ринок у Морнсан відпав, а може ще якийсь відпаде. Так це компанія зі світовим представництвом.

Морнсан це компанія, яку заснував у 1998 році George Yin. Він входив в топ-200 передових науковців Міністерства Науки Китаю (так в них є такі рейтинги, і це прям круто в них потрапити). Я не достатньо в темі, що сказати у Морсана власне R&D (як вони розповідають), чи вони піратять західне (як зазвичай і буває). Але Морнсан мала представництва у Британії та Німеччині. Чималенька компанія насправді. Вона постачають свою продукцію (джерела живлення) Хуавеям для вишок 5G, і насправді всім взагалі, бо рішення непогані. Тепер серед клієнтів залишиться тільки Хуавей, а може і Хуавей викине Морнсан, бо санкції від США просто, та санкції за постачання в РФ – це різні санкції, з різними наслідками.

Морсан вже почистив власний сайт. Ховають інфу про керівництво та власників, скоро я думаю вичистять і Вікіпедію. Принаймні частина новин на які спиралася стаття у Вікіпедії видалена.

Саме тому коли я кажу що китайський бізнес дуже обережно дивиться на роботу з РФ, мене не дуже розуміють, на фоні зростаючих обсягів постачань з Китаю в РФ. Ну типу ось ти кажеш, що бояться, а ось постачання зростають.

Це все так, ви просто не уявляєте собі розмір китайської промисловості. Десять відмовились, один взяв заказ, півроку пропрацював отримав санкції. Але РФ скоріш за все знайде нового. Тим не менше так продовжуватися довго не може, а вище керівництво Китаю не може рятувати сотні і тисячі таких морнсанів з Шеньчженю та Гуанчжоу. Тупо фізично не встигнуть. Це ж не Хуавей.

Тому відповідно і заробити є бажання, але і наслідки в Китаї розуміє все більше і більше людей. Тому зараз контракти за якими можуть стояти росіяни перевіряють все ретельніше. За умов що влада Китаю і далі буде займати таку позицію як зараз, а не буде проактивно будувати якісь механізми захисту від санкцій, рано чи пізно США знищить бажання у китайського бізнесу працювати з РФ.

Ну і звертаюся до співвітчизників, які як навчилися з «Алі» тягати, так і тепер не бажають купувати нічого і ніде крім Китаю. У SND листі Морнсану тепер стоїть «Secondary sanctions risk» по Executive Order 14114. Це означає що купувати продукцію Морсан ще можна, а от продати США щось в чому є продукція Морнсан скоріш за все не вийде. Ну і бути їх офіційним дистриб’ютором також не варто. Впишуть в повʼязані, і потім до кінця життя не відмиєтесь.

До скорих зустрічей.

Ну і подякуйте невідомим патріотам за їх роботу.