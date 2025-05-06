Легендарний тенісист прокоментував своє перебування у в'язниці

Борис Беккер провів у в'язниці вісім місяців

Легендарний німецький тенісист Борис Беккер прокоментував своє перебування у в'язниці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на El Mundo.

У 2022 році Беккера засудили до понад 2 років позбавлення волі через приховування активів на суму $2,5 млн з метою уникнути сплати боргів. Через скорочення витрат на утримання тюрем Великобританії його випустили з-під варти через вісім місяців.

«Це життєвий етап, про який я не дуже люблю говорити. Я заплатив за свої помилки, завжди навчався більше на поразках, аніж на перемогах. Так було у тенісі, також і у житті. І з в'язницею також. Коли ти так рано досягаєш успіху, як я, ти думаєш, що в тебе завжди все буде добре, що ти невразливий. Але це негаразд. Я зрозумів, що більшість людей програють, що життя важка штука. Тому така важка поразка, як в'язниця, стала для мене дзвінком, необхідним змін. Це зробило мене набагато кращою людиною, ніж я був раніше», – заявив Беккер.

Він зазначив, що все, що з ним сталося – наслідок його успіхів.

«Якби я не виграв Вімблдон у 17 років, не став би номером один у світі, якби просто був середнім тенісистом – нічого цього не було б. Це дві сторони однієї медалі. Траплялися моменти, коли я просто хотів зникнути. Я грав, щоб перемагати, і я багато чого досяг. У мене немає образи на минуле, навпаки, з гордістю дивлюся на своє життя. Воно було насиченим. Не думав, що за 57 років можна пережити стільки всього. Мені стало нудно, і я захотів спробувати щось нове. Десь вийшло, десь я сильно прорахувався, але здобув досвід, про який ніколи не мріяв. Я все ще тут, щоб навчити своїх чотирьох дітей чомусь не за підручниками, а на своєму прикладі. Я можу їм усе пояснити і хороше, і погане. Воно того варте», – наголосив Беккер.

Борис Беккер є переможцем шістьох Мейджорів та колишньою першою ракеткою світу.

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