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Світоліна вперше за два роки зіграє у фіналі ґрунтового турніру WTA

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Світоліна вперше за два роки зіграє у фіналі ґрунтового турніру WTA
Востаннє Світоліна грала у фіналі турніру WTA в січні минулого року в Окленді
фото: Reuters

Еліна 22-й раз у кар'єрі зіграє у фіналі турніру WTA

Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла у фінал на турнірі WTA 250 у Франції. Про це повідомляє «Главком» з посиланнями на BTU.

Еліна Світоліна втретє зіграла проти Єлени-Габріели Русе і втретє обіграла її у двох сетах. Поєдинок тривав 59 хвилин, за які Світоліна зробила п'ять брейків і не дозволила суперниці дістатися до брейк-поїнтів.

Еліна 22-й раз у кар'єрі зіграє у фіналі турніру WTA і сьомий раз зробить це на ґрунті. Вона боротиметься за свій 18-й титул у кар'єрі та сьомий на ґрунтових кортах.

Востаннє Світоліна грала у фіналі в січні минулого року в Окленді (поступилася Коко Гауфф), а свій останній титул виборола в травні 2023 року на ґрунтовому турнірі в Страсбурзі.

Суперницею Еліни в неділю буде сербка Ольга Данилович, яка сьогодні перемогла Сюзан Ламменс із Нілерландів (6:4, 6:4). Раніше тенісистки не зустрічалися.

WTA 250. Руан. 1/4 фіналу

Еліна Світоліна (Україна, 1) – Єлена-Габріела Русе (Румунія) 6:0, 6:2

Нагадаємо, Еліна Світоліна здобула перемогу над іншою українською тенісисткою Ангеліною Калініною в другому колі турніру WTA 250 в Руані.

Українське «дербі» відбулося у другому раунді турніру. Тенісистки потрапили в одну сітку змагань: Ангеліна Калініна здолала Нао Хібіно, а Еліна Світоліна – Жиль Тайхманн.

Вигравши другий матч у Руані поспіль, Еліна в режимі реального часу піднялася на одну позицію в рейтингу WTA – 17-те місце. Калініна розташовується на 72-й сходинці.

Ангеліна Калініна виграла стартовий гейм, а Світоліна, у свою чергу, забрала собі три наступні гейми, зокрема, зробивши брейк за рахунком 1:1.

Еліна Світоліна з першої спроби реалізувала сетбол та виграла перший сет – 6:4.

Другий сет тривав лише 29 хвилин. Світоліна виграла всі шість геймів у партії – 6:0.

Світоліна за матч зробила чотири ейси, хоч і мінімально поступилась суперниці за показником першої подачі (61% проти 62%). Еліна також відіграла шість із семи брейкпойнтів Калініної, в Ангеліни – три з восьми.

WTA 250. Руан. 1/8 фіналу

Еліна Світоліна (Україна, 1) – Ангеліна Калініна (Україна) 6:4, 6:0.

Теги: Еліна Світоліна теніс

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