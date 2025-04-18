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Світоліна закликала не забувати про українських дітей, викрадених Росією

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Світоліна закликала не забувати про українських дітей, викрадених Росією
Світоліна: Росія використовує дітей як зброю

Тенісистка наголосила, що цього Великодня потрібно зберегти історії українських дітей в наших серцях

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№18 WTA) закликала боротися за повернення українських дітей, які були викрадені Росією. Про це повідомляє «Главком».

«Цього Великодня не забуваймо про українських дітей, викрадених Росією. Поки багато з нас проводять це свято з родинами і дітьми, тисячі українських дітей все ще перебувають далеко від дому, викрадені Росією. Їх розлучили з родинами, відправили до Росії, змінили їм імена та видали нові паспорти, незаконно передали до російських родин або установ. Їх позбавляють мови, культури, ідентичності», – зазначила Світоліна в Х.

Вона також наголосила, що Росія не приховує своїх намірів: вона використовує дітей як зброю.

«Через промивання мозку, примусову асиміляцію та навіть мілітаризацію, їх намагаються перетворити на інструменти майбутньої агресії. Саме тому я з гордістю підтримую ініціативу Президента України Bring Kids Back UA. Її місія – повернути кожну викрадену дитину додому, до родини, до України. На сьогодні вдалося повернути 1 227 дітей, але ще багато чекають на своє повернення», – зазначила Світоліна.

Тенісистка також закликала цього Великодня зберегти історії українських дітей в наших серцях.

«Не може бути ні справедливого, ні тривалого миру без повернення цих дітей. Їхнє майбутнє — це майбутнє України, і вони мають повернутися додому. Будь ласка, не мовчіть. Говоріть, поширюйте їхні історії, підтримуйте Bring Kids Back UA. Разом ми зможемо повернути дітей додому», – наголосила Світоліна.

Нагадаємо, Еліна Світоліна здобула перемогу над іншою українською тенісисткою Ангеліною Калініною в другому колі турніру WTA 250 в Руані.

Теги: діти теніс Еліна Світоліна війна

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