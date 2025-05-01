Костюк після гри розкритикувала поведінку прихильниці Лукашенка Соболенко

Костюк заявила, що Соболенко ніколи не виграє нагороду за спортивну поведінку

Українська тенісистка Марта Костюк висловила невдоволення поведінкою лідера рейтингу WTA білоруски Аріни Соболенко під час чвертьфінального матчу турніру WTA 1000 у Мадриді. Про це повідомляє «Главком».

У другому сеті на тайбрейку Соболенко невдало виконала першу подачу, після чого попросила закрити дах, бо їй нібито заважав дощ. Проте суддя відмовила білорусці. Соболенко вирішила не подавати другий раз і суддя все ж оголосила зупинку матчу.

У підсумку, гра закінчилася перемогою Соболенка у двох сетах – 7:6 (7:4), 7:6 (9:7).

«Вона ніколи не виграє нагороду за спортивну поведінку, це точно», – сказала Костюк, звернувшись до своєї команди.

У півфіналі Соболенко зустрінеться з ще однією представницею України – 17 ракеткою світу Еліною Світоліною.

Нагадаємо, Соболенко неодноразово проводила зустрічі з білоруським диктатором Олександром Лукашенком та навіть підписувала листа на його підтримку.

Також Сабаленка публічно підтримувала в соцмережах прихильницю Лукашенка та війни проти України Анастасію Мирончик-Іванову.





Мирончик-Іванова є прихильницею агресії Росії проти України та депутатом невизнаного демократичними країнами світу «парламенту Олександра Лукашенка». Також вона неодноразово робила заяви на підтримку білоруського диктатора.

Зазначається, що Соболенко вподобала в соціальній мережі Instagram понад 10 постів Мирончик-Іванової.

Серед вподобаних «нейтральною» тенісисткою дописів є і пост про привітання пропагандистського телеканалу «Білорусь 5».

Як повідомлялося, у чвертьфіналі турніру у Мадриді Еліна Світоліна розгромила японську тенісистку Моюку Утидзиму.

У матчі проти японки Світоліна спочатку обмінялася з суперницею брейками у першому сеті, але згодом повністю перехопила ініціативу: завершила перший сет з рахунком 6:2, а другий – 6:1, вигравши п’ять геймів поспіль.

Поєдинок тривав усього 54 хвилини. За цей час українка зробила чотири ейси, реалізувала п’ять з шести брейкпойнтів і не допустила жодної подвійної помилки. У свою чергу, Утидзима «відзначилась» п’ятьма подвійними помилками.

В 1/8 фіналу Світоліна перемогла представницю Греції Марію Саккарі – 6:3, 6:4. Матч тривав 1 годину 38 хвилин.

Марта Костюк в 1/8 фіналу здолала росіянку Анастасію Потапову – 6:3, 6:2.