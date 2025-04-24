Чоловік Світоліної дав інтерв'ю російським пропагандистам

Монфіс під час спілкування з російським пропагандистським ресурсом

Гаель Монфіс поспілкувався з російський пропагандистським YouTube-каналом «Больше»

Чоловік української тенісистки Еліни Світоліної Гаель Монфіс дав інтерв'ю російському пропагандистському YouTube-каналу «Больше». Про це повідомляє «Главком».

У розмові з російськими пропагандистами Монфіс прокоментував свою перемогу на Мастерсі у Мадриді. У поєдинку першого кола француз переміг хорвата Борну Гойо – 1:6, 6:2, 6:4.

Під час розмови з «Больше» Монфіс, зокрема, зазначив, що з нетерпінням чекає на свій наступний поєдинок – з росіянином Андрієм Рубльовим.

«Больше» – російський пропагандистський ресурс. Зокрема, у 2023 і 2024 роках канал широко висвітлював пропагандистський турнір «Трофеї Північної Пальміри», який проходив у РФ, а головним спонсором змагань була компанія «Газпром».

Як інформував сайт BTU, директор турніру і радник генерального директора «Газпром експорт» Олександр Медведєв заявляв, що цей захід є частиною спортивної дипломатії, яка призведе до повернення міжнародних змагань.

«Я впевнений, що історична правда візьме гору, мир настане. Це буде справедливий мир, де обов'язково знайдеться місце спорту», – стверджував директор турніру.

Проведення турніру всебічно підтримує і влада Санкт-Петербурга. Віцегубернатор Борис Піотровський, який не раз з’являвся на публіці зі значками «Z» і «V» і зустрічався із представниками так званої влади на тимчасово окупованій території України, виступає на заходах турніру разом із його організаторами.

У 2023 році ще напередодні змагань він заявив журналістам, що «цей турнір – це про майбутнє нашої країни і майбутнє світового спорту. Сьогодні він однозначно подія світового масштабу. Ми вже довгий час займаємося тим, що виконуємо доручення нашого президента, будуємо багатополярний світ, і зараз можемо підбивати проміжні підсумки: індустрія спортивних розваг виявилася легко адаптованою до нових реалій».

Схожу тезу Піотровський знову повторив в день закриття, яку усім гравцям англійською озвучив на церемонії перекладач: «Трофеї Північної Пальміри» став символом нового багатополярного світу, про який говорить наш президент».

Також «Больше» брав інтерв'ю у російських тенісистів, які були помічені у підтримці війни – Мірри Андрєєвої, Вероніки Кудерметової, Карена Хачанова, Миколи Давиденка.

Гаелю Монфісу 38 років. Він одружений зі Світоліною з літа 2021 року. За свою кар'єру француз виграв 13 турнірів ATP.

Нагадаємо, українська тенісистка Еліна Світоліна закликала боротися за повернення українських дітей, які були викрадені Росією.