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Світоліна вперше за три роки увійшла до топ-15 рейтингу WTA

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Світоліна вперше за три роки увійшла до топ-15 рейтингу WTA
Світоліна посідає 14 місце рейтингу WTA
фото: Reuters

Світоліна минулого тижня дійшла до півфіналу турніру WTA 1000 в Мадриді

Українська тенісистка Еліна Світоліна вперше за три роки піднялася в топ-15 рейтингу WTA. Про це повідомляє «Главком».

Еліна Світоліна, після виходу в півфінал турніру WTA 1000 в Мадриді, вперше з березня 2022 року увійшла до топ-15 світового рейтингу. Наразі українка посідає 14 місце.

Марта Костюк, яка в Мадриді дійшла до чвертьфіналу, повернулася до топ-30 рейтингу WTA і посідає 27 місце.

Даяна Ястремська піднялася на одну позицію, посідаючи 45 місце в рейтингу WTA.

Ангеліна Калініна опустилася на одну позицію і посідає 75-те місце.

Юлія Стародубцева, яка в Мадриді зуміла дійти до четвертого кола, піднялася на 19 рядків і посідає 80-е місце.

Рейтинг WTA

1. Аріна Сабалєнка – 11118 очок
2. Іга Швьонтек (Польща) – 6773
3. Коко Гофф (США) – 6603
4. Джессіка Пегула (США) – 6243
5. Жасмін Паоліні (Італія) – 4875
...

14. Еліна Світоліна (Україна) – 2810
27. Марта Костюк (Україна) – 1686
45. Даяна Ястремська (Україна) – 1244
75. Ангеліна Калініна (Україна) – 878 
80. Юлія Стародубцева (Україна) – 822

Нагадаємо, українська тенісистка Марта Костюк висловила невдоволення поведінкою лідера рейтингу WTA білоруски Аріни Соболенко під час чвертьфінального матчу турніру WTA 1000 у Мадриді. 

У другому сеті на тайбрейку Соболенко невдало виконала першу подачу, після чого попросила закрити дах, бо їй нібито заважав дощ. Проте суддя відмовила білорусці. Соболенко вирішила не подавати другий раз і суддя все ж оголосила зупинку матчу.

У підсумку, гра закінчилася перемогою Соболенка у двох сетах – 7:6 (7:4), 7:6 (9:7).

«Вона ніколи не виграє нагороду за спортивну поведінку, це точно», – сказала Костюк, звернувшись до своєї команди.

Нагадаємо, Соболенко неодноразово проводила зустрічі з білоруським диктатором Олександром Лукашенком та навіть підписувала листа на його підтримку.

Також Сабаленка публічно підтримувала в соцмережах прихильницю Лукашенка та війни проти України Анастасію Мирончик-Іванову.

Мирончик-Іванова є прихильницею агресії Росії проти України та депутатом невизнаного демократичними країнами світу «парламенту Олександра Лукашенка». Також вона неодноразово робила заяви на підтримку білоруського диктатора.

Зазначається, що Соболенко вподобала в соціальній мережі Instagram понад 10 постів Мирончик-Іванової.

Серед вподобаних «нейтральною» тенісисткою дописів є і пост про привітання пропагандистського телеканалу «Білорусь 5».

Теги: теніс Еліна Світоліна Даяна Ястремська Марта Костюк Рейтинг WTA Ангеліна Калініна

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