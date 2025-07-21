Головна Спорт Новини
search button user button menu button

ЗСУ знищили окупанта, який був кандидатом у майстри спорту з армійського рукопашного бою

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
ЗСУ знищили окупанта, який був кандидатом у майстри спорту з армійського рукопашного бою
Філімоненко був неодноразовим  переможцем та призер всеросійських та міжрегіональних змагань

Окупант Філімоненко входив до складу збірної Красноярського краю з армійського рукопашного бою

Сили оборони ліквідували російського окупанта Олександра Філімоненка. Про це повідомляє «Главком».

Окупант Філімоменко був кандидатом у майстри спорту Росії з армійського рукопашного бою. Також він входив до складу збірної Красноярського краю з армійського рукопашного бою.

Філімоненко був неодноразовим  переможцем та призер всеросійських та міжрегіональних змагань з армійського рукопашного бою.

Наразі російські пропагандистські ресурси не повідомляють дати та деталей знищення окупанта.

Як повідомлялося, у російських ЗМІ та соцмережах поширюється інформація, що захисники України знищили титулованого російського спортсмена Сергія Павлика.

Сергій Павлик народився 5 квітня 1987 року.

Він був 10-тиразовим чемпіоном Росії з боротьби куреш, дворазовим чемпіоном світу, дворазовим чемпіон з боротьбі на поясах на літній універсіаді 2013 року.

Нагороджений Почесною грамотою президента Росіїї за визначні спортивні досягнення.

Нагадаємо, депутат Держдуми РФ Фетісов істерично відреагував на рішення організаторів Вільнюського марафону щодо участі російських спортсменів.

Вільнюський марафон раніше оголосив, що результати російських та білоруських спортсменів не будуть визнані, у разу здобуття ними призових місць.

«Вакханалія продовжується. Рішення Вільнюського марафону – це вже повне знущання з наших спортсменів. Брати участь у таких змаганнях і на таких умовах – не поважати себе», – заявив Фетисов.

Вільнюський марафон має відбутися 14 вересня.

Теги: смерть спорт росія окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Польське зовнішньополітичне відомство пояснило своє рішення кількома причинами
Польща просить своїх громадян не відвідувати Росію
18 липня, 18:45
Після вбивства підліток залишив тіло в лісі та пішов, але повернувся, щоб розчленувати тіло
У Харкові затримано підлітка, якого підозрюють у вбивстві та розчленуванні ровесника
15 липня, 02:47
Законопроєкет щодо санкцій проти Росії почнуть розглядати не раніше 21 липня, оскільки зараз Конгрес має важливіші пріоритети
Коли США застосують «пекельні» санкції проти Росії: дати від Reuters
12 липня, 18:46
На місці події розгорнуто штаб з ліквідації наслідків атаки
Буковина: рятувальники показали наслідки російської атаки
12 липня, 09:19
Степан Федорович помер на 68-му році життя
Пішов з життя легендарний ексгравець «Карпат»
10 липня, 18:49
Наразі в багатьох областях України триває ліквідація наслідків нічної російської атаки
Масштабна атака Росії: Зеленський назвав технології, які врятували від жертв
9 липня, 10:57
У його підрозділі також воювали найманці з Африки, Південної Америки та Китаю
Легіон «Свобода Росії» захопив у полон нігерійського найманця
5 липня, 11:57
Бланар зазначив, що, на його думку, «військового вирішення конфлікту між Україною та Росією не існує»
Доведеться пробачити Росію. Глава МЗС Словаччини зробив дивну заяву про війну в Україні
29 червня, 21:52
Обмін полоненими: до України повернулись воїни, які вважалися зниклими безвісти
Обмін полоненими: до України повернулись воїни, які вважалися зниклими безвісти
26 червня, 17:38

Новини

Жіноча збірна України з волейболу досягла історичного успіху
Жіноча збірна України з волейболу досягла історичного успіху
Стали відомі потенційні суперники «Динамо» у кваліфікації Ліги чемпіонів
Стали відомі потенційні суперники «Динамо» у кваліфікації Ліги чемпіонів
ЗСУ знищили окупанта, який був кандидатом у майстри спорту з армійського рукопашного бою
ЗСУ знищили окупанта, який був кандидатом у майстри спорту з армійського рукопашного бою
Трамп вимагає, щоб клуб НФЛ повернув собі стару назву, яка була визнана расистською
Трамп вимагає, щоб клуб НФЛ повернув собі стару назву, яка була визнана расистською
Ексфутболіст збірної Англії потрапив у відділення інтенсивної терапії після втрати свідомості
Ексфутболіст збірної Англії потрапив у відділення інтенсивної терапії після втрати свідомості
Шульга зіграв 15 хвилин у матчі Літньої ліги НБА
Шульга зіграв 15 хвилин у матчі Літньої ліги НБА

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
265K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 липня: ситуація на фронті
105K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 липня 2025
9762
Екснардеп Олесь Довгий перед складанням мандата обсипав дружину коштовними подарунками (список)
5537
21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5182
Втрати ворога станом на 21 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
3725
Путін готовий обговорювати мир в Україні, але є умова

Новини

21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Сьогодні День пророка Іллі: історія свята, традиції, значення імені, заборони та привітання
Вчора, 00:23
20 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Словенія легалізувала евтаназію
18 липня, 21:50
18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 липня, 00:01
17 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 липня, 00:01

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua