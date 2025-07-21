ЗСУ знищили окупанта, який був кандидатом у майстри спорту з армійського рукопашного бою

Філімоненко був неодноразовим переможцем та призер всеросійських та міжрегіональних змагань

Окупант Філімоненко входив до складу збірної Красноярського краю з армійського рукопашного бою

Сили оборони ліквідували російського окупанта Олександра Філімоненка. Про це повідомляє «Главком».

Окупант Філімоменко був кандидатом у майстри спорту Росії з армійського рукопашного бою. Також він входив до складу збірної Красноярського краю з армійського рукопашного бою.

Філімоненко був неодноразовим переможцем та призер всеросійських та міжрегіональних змагань з армійського рукопашного бою.

Наразі російські пропагандистські ресурси не повідомляють дати та деталей знищення окупанта.

Як повідомлялося, у російських ЗМІ та соцмережах поширюється інформація, що захисники України знищили титулованого російського спортсмена Сергія Павлика.

Сергій Павлик народився 5 квітня 1987 року.

Він був 10-тиразовим чемпіоном Росії з боротьби куреш, дворазовим чемпіоном світу, дворазовим чемпіон з боротьбі на поясах на літній універсіаді 2013 року.

Нагороджений Почесною грамотою президента Росіїї за визначні спортивні досягнення.

Нагадаємо, депутат Держдуми РФ Фетісов істерично відреагував на рішення організаторів Вільнюського марафону щодо участі російських спортсменів.

Вільнюський марафон раніше оголосив, що результати російських та білоруських спортсменів не будуть визнані, у разу здобуття ними призових місць.

«Вакханалія продовжується. Рішення Вільнюського марафону – це вже повне знущання з наших спортсменів. Брати участь у таких змаганнях і на таких умовах – не поважати себе», – заявив Фетисов.

Вільнюський марафон має відбутися 14 вересня.