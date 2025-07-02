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Легкоатлет Дорощук знявся з етапу Діамантової ліги: яка причина

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Легкоатлет Дорощук знявся з етапу Діамантової ліги: яка причина
Командне Євро-2025 український стрибун у висоту пропустив через травму коліна
фото: Reuters

Від початку літньої частини сезону Дорощук провів лише один старт

Український стрибун у висоту Олег Дорощук не візьме участі в етапі Діамантової ліги у Монако. Про це спортсмен повідомив в ексклюзивному коментарі для «Суспільне Спорт», інформує «Главком».

Від початку літньої частини сезону-2025 Дорощук провів один старт: на початку червня змагався на етапі Діамантової ліги у Римі, де посів друге місце зі стрибком на 2.30 метра. Відтоді лідер збірної України пропустив змагання «золотого» етапу Континентального туру в чеській Остраві та командний чемпіонат Європи у Мадриді.

Командне Євро-2025 український стрибун у висоту пропустив через травму коліна. З цієї ж причини Дорощук знявся і з етапу Діамантової ліги у Монако – розповів Олег. Українець потрапив до заявки змагань, але не планує змагатись до чемпіонату України, який стартує 8 серпня.

Про травму коліна

«Коліно турбувало мене давненько, але не зважав на те. В мене завжди таке було, що трішки болить у різних місцях, але не зважав: після тренувань лід прикладав протягом тижня – і все проходило. З коліном таке ж. Воно інколи боліло, інколи ні. На етапі Діамантової ліги у Римі, коли стрибав на розминці, то відчував, що щось трохи не так з коліном. [...] Треба поберегтися, укріпити зв’язки. План такий, що інтенсивності не додаємо, тому починаємо закладати базу, як спочатку. Часу було мало після зимового сезону. Може, все разом і дало таке».

Коли планує повертатися до змагань

«Розраховую, що перший старт [після відновлення] буде на чемпіонаті України на початку серпня. Це і причина, чому пропустив Остраву і командний чемпіонат Європи. Можна було б і виступати, але з лікарями радилися. Вирішив, що краще зараз такого не робити, бо під таким загостренням можна зробити ще гірше».

Про участь у чемпіонаті світу-2025

«Про ЧС тільки і думаю. Просто хочу там виступити. Від початку вся робота робиться тільки для цього. Від початку сезону пропустив багато стартів: Доху, Рабат, What Gravity Challenge – все, щоб тренуватися. Я не можу стрибати постійно високо. Треба виконувати тренувальні об’єми, а коли почалися ці змагання, ми ще і близько до стрибків не підходили. На чемпіонат світу проходжу за нормативом, тому можна спокійно готуватися. Ще є час підготуватися, настрибатися, залікувати все, стати сильнішим і виступати».

Нагадаємо, Ярослава Магучіх перемогла на командному Євро-2025 у стрибках у висоту.

Теги: Олег Дорощук стрибки у висоту легка атлетика

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