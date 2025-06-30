Україна здобула перше в історії командне золото на юніорських чемпіонатах світу

Наші хлопці перемогли потужну команду Єгипта

На чемпіонаті світу з сучасного п'ятиборства серед юніорів в угорському місті Секешфехервар Данило Сич, Роман Попов та Олег Рибак перемогли у командній першості. Про це повідомляє «Главком».

Це перше в історії українське командне золото на юніорських чемпіонатах світу. В боротьбі за нього наші спортсмени обійшли потужну команду Єгипта, яка лідирувала на міжнародних змаганнях протягом останніх років.

Данило Сич також здобув срібло в особистих змаганнях.

На чемпіонаті Європи з сучасного п'ятиборства U-17 у Барселоні збірна України виборола третю бронзову медаль.

Кіріл Поташко та Максим Оліярник стали третіми у чоловічій естафеті.

Нагадаємо, українські юніори тріумфували на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду.

Упродовж 23-29 червня в столиці Греції Афінах проходив чемпіонат Європи зі стрибків у воду серед юніорів-2025. Участь у цьогорічному турнірі взяли 176 спортсменів із 27 країн.

Україну представляли 13 талановитих спортсменів – 11 досвідчених атлетів і двоє дебютантів: Вероніка Андращук та Назарій Кононенко.

Наша команда знову продемонструвала найвищий рівень майстерності, витримки та командного духу.

У доробку українських юніорів 12 медалей: 6 золотих, 3 срібних та 3 бронзові.