Україна здобула чотири нагороди на Кубку Європи з дзюдо серед юніорів

Вагова категорія до 66 кг: призерами стали Назар Вісков та Данило Кравченко

Назар Вісков здобув «срібло»

Чотири нагороди здобула збірна України з дзюдо на Кубку Європи серед юніорів та юніорок до 21 року у Празі (Чехія). Про це повідомляє «Главком».

«Срібло» здобув Назар Вісков (вагова категорія до 66 кг).

«Бронза» вибороли Данило Кравченко (вагова категорія до 66 кг), Крістіна Опанасенко (вагова категорія до 63 кг) та Анна Олійник-Корнійко (вагова категорія до 70 кг).

Як повідомлялося, збірна України з греко-римської боротьби посіла третє місце у командному заліку на чемпіонаті Європи U20 в Італії.

Наші борці здобули сім медалей:

«Срібло»: Єгор Якушенко (97 кг); Владислав Покотило (67 кг).

«Бронза»: Павло Торяник (87 кг); Іван Янковський (130 кг); Максут Султанов (60 кг); Анатолій Паснак (72 кг); Кирило Шнирьов (82 кг).

Нагадаємо, українські юніори тріумфували на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду.

У столиці Греції Афінах проходив чемпіонат Європи зі стрибків у воду серед юніорів-2025. Участь у цьогорічному турнірі взяли 176 спортсменів із 27 країн.

Україну представляли 13 талановитих спортсменів – 11 досвідчених атлетів і двоє дебютантів: Вероніка Андращук та Назарій Кононенко.

Наша команда знову продемонструвала найвищий рівень майстерності, витримки та командного духу.

У доробку українських юніорів 12 медалей: 6 золотих, 3 срібних та 3 бронзові.