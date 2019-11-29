Лідери збірної Пакистану з тенісу бойкотують матч Кубка Девіса проти Індії



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Лідер збірної Пакистану з теніс Айсам-уль-Хак Куреші

Між Індією і Пакистаном зберігаються напружені відносини територіальні суперечки навколо провінції Кашмір

Провідні тенісисти збірної Пакистану з тенісу бойкотували відбірковий матч Кубка Девіса з Індією. Матчі пройдуть сьогодні, 29 листопада, і завтра в Казахстані.

Дворазовий фіналіст Мейджорів (в парі і в міксті) пакистанець Айсам-уль-Хак Куреші і другий номер збірної країни Акіл Хан відмовилися виходити на корт через перенесення зустрічі зі столиці Пакистану Ісламабада в Нур-Султан (Казахстан), інформує Al Jazeera.

Тепер зі збірною Індії, до складу якої включено восьмикратного чемпіона Мейджорів в парі Леандер Паеса, змагатимуться 447-а і 1005-а ракетки світу серед юніорів Хусаіф Абдул Реман і Мохаммед Шоаїб.

Переможець матчу Індія - Пакистан 6 та 7 березня зустрінеться з Хорватією за право зіграти у фінальній частині Кубка Девіса в Мадриді.

Між Індією і Пакистаном зберігаються напружені відносини територіальні суперечки навколо провінції Кашмір.