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    Лідери збірної Пакистану з тенісу бойкотують матч Кубка Девіса проти Індії

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    Лідер збірної Пакистану з теніс Айсам-уль-Хак Куреші - Лідери збірної Пакистану з тенісу бойкотують матч Кубка Девіса проти Індії
    Лідер збірної Пакистану з теніс Айсам-уль-Хак Куреші

    Між Індією і Пакистаном зберігаються напружені відносини територіальні суперечки навколо провінції Кашмір

    Провідні тенісисти збірної Пакистану з тенісу бойкотували відбірковий матч Кубка Девіса з Індією. Матчі пройдуть сьогодні, 29 листопада, і завтра в Казахстані.

    Дворазовий фіналіст Мейджорів (в парі і в міксті) пакистанець Айсам-уль-Хак Куреші і другий номер збірної країни Акіл Хан відмовилися виходити на корт через перенесення зустрічі зі столиці Пакистану Ісламабада в Нур-Султан (Казахстан), інформує Al Jazeera.

    Тепер зі збірною Індії, до складу якої включено восьмикратного чемпіона Мейджорів в парі Леандер Паеса, змагатимуться 447-а і 1005-а ракетки світу серед юніорів Хусаіф Абдул Реман і Мохаммед Шоаїб.

    Переможець матчу Індія - Пакистан 6 та 7 березня зустрінеться з Хорватією за право зіграти у фінальній частині Кубка Девіса в Мадриді.

    Між Індією і Пакистаном зберігаються напружені відносини територіальні суперечки навколо провінції Кашмір.

    теніс Кубок Девіса Індія Пакистан Кашмір
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