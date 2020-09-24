Гол Харатіна врятував клуб Реброва від поразки у грі Ліги чемпіонів (відео)



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Боротьба футболістів «Ференцвароша» і «Мольде» Twitter Мольде

«Ференцварош» втратив перевагу у два забиті м’ячі

Угорський «Ференцварош» українського наставника Сергія Реброва зіграв внічию у гостьовій зустрічі із норвезьким «Мольде» (3:3) у першій грі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів.

«Мольде», (Норвегія) – «Ференцварош», (Угорщина) – 3:3

Голи: 0:1 – Болі (7), 0:2 – Узун (52), 1:2 – Джеймс (55), 2:2 – Ейкрем (65), 3:2 – Еллінгсен (83), 3:3 – Харатін (87, пенальті).

«Мольде»: Лінде, Еллінгсен, Грегерсен, Хеуген, Ейкрем (Омоіджуанфо, 81), Хестад, Еурснес, Хуссайн, Джеймс (Боллі, 89), Кнудтсон (Брюнхільдсен, 57), Уінго.

«Ференцварош»: Дібус, Блажіч, Фрімпонг, Чівіч, Лаідуні, Харатін, Сомаліа (Шигер, 71), Нген (Ізаел, 88), Ботка, Болі (Зубков, 73), Узун.

Команді Реброва вдався швидкий гол у матчі. Ендре Ботка зробив відмінний пас в штрафну, м'яч отримав нападника Франк Болі. Африканець на 100 відсотків використав свій момент і завдав точного удару низом у сітку. На 15 хвилині Леке Джеймс мав шанс вирівняти цифри на табло, але його спроба головою виявилася трохи хибною.

На початку другої половини угорці подвоїли перевагу. Ботка вдруге асистував у матчі, зробивши точний навіс на Узуні – албанець головою відправив ігровий снаряд до цілі.

Проте господарі доволі швидко відквитали один м'яч. З ударом головою від Леке Джеймса не впорався голкіпер «Мольде» – м'яч підступно відскочив від газону.

Через десять хвилин «Ференцварош» дав свободу гравцям «Мольде» і голом відзначився Ейкрем з передачі Хестада (2:2).

Наприкінці зустрічі команди обмінялися голами: за господарів ударом головою після подачі зі штрафного відзначився Еллінгсен (83 хвилина), а за «Ференцварош» забив з пенальті (87 хвилина) українець Ігор Харатін.

Варто відзначити, що Харатін відіграв повний поєдинок, а інший українець Олександр Зубков вийшов із заміни на 73 хвилині.

Учасник групового раунду Ліги чемпіонів у цій парі визначиться у матчі-відповіді, який пройде 29 вересня.

Варто відзначити, що в одній із паралельних ігор грецький «Олімпіакос» обіграв вдома кіпрську «Омонію» (2:0).

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