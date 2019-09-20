  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Ліга Європи. «Олександрія» забила і зазнала пристойної поразки в Німеччині (відео)

    • Розсилка
    &laquo;Вольфсбурґ&raquo; переконливо переграв&nbsp;&laquo;Олександрію&raquo; - Ліга Європи. «Олександрія» забила і зазнала пристойної поразки в Німеччині (відео)
    «Вольфсбурґ» переконливо переграв «Олександрію»
    ФК «Вольфсбурґ»

    Третя команда України не знітилася перед міцною бойовою одиницею Бундесліги

    Бронзовий призер останнього чемпіонату України «Олександрія» зіграв перший в історії матч групового турніру Ліги Європи. У Вольфсбурзі підопічні Володимира Шарана програли клубові німецької Бундесліги 1:3.

    Читайте також

    Ліга Європи. Груповий турнір. Перший тур

    «Вольфсбурґ» (Німеччина) – «Олександрія» (Україна) – 3:1

    Голи: 1:0 – Максиміліан Арнольд (20). 2:0 – Адмір Мехмеді (24). 2:1 – Банада (66). 3:1 – Брекало (67)

    «Вольфсбурґ»: Перван – Кнохе, Ґілавоґі (к), Тіссеранд (Джеффрі Брума, 70) – Мбабу, Яннік Ґергардт, Максиміліан Арнольд, Россійон – Адмір Мехмеді (Ренато Штеффен, 86), Веґгорст, Брекало (Нмеха, 76). Тренер – Олівер Ґляснер

    «Олександрія»: Паньків (к) – Павло Пашаєв, Дубра, Бухал, Денис Мірошниченко – Банада, Гречишкін, Олексій Довгий (Кирило Ковалець, 46) – Валерій Лучкевич (Євген Протасов, 81), Сітало, Максим Третяков (Шастал, 65). Тренер – Володимир Шаран

    Суддя: Озкагя (Туреччина)

    Попередження: Банада (81), Дубра (89)

    19 вересня. Вольфсбурґ. Volkswagen Arena

    Вольфсбурґ - Олександрія. Найкращі моменти першого тайму
    Вольфсбурґ - Олександрія. Гол Банади
    Вольфсбурґ - Олександрія. Гол Брекала

    В іншому матчі групи І бельгійський «Ґент» переміг вдома 3:2 французький «Сент-Етьєнн» (Джонатан Давід, 2, 43, Лоїк Перрен, 64, автогол – Хазрі, 38, Томас Камінскі, 75, автогол). Увесь матч у складі переможців провів український центральний оборонець Ігор Пластун, а нападник Роман Яремчук був замінений на 81-й хвилині.

     Читайте також: «Динамо» вистраждало перемогу в стартовому турі Ліги Європи (відео)
    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга Європи ФК Олександрія Володимир Шаран Валерій Лучкевич Роман Яремчук Юрій Паньків Павло Пашаєв Євген Банада Кирило Ковалець Олексій Довгий ФК «Ґент» Дмитро Гречишкін Євген Протасов Ігор Пластун Артем Сітало Денис Мірошниченко Максим Третяков Каспарс Дубра Дмитро Шастал Гліб Бухал ФК «Вольфсбурґ» Томас Камінскі Джонатан Давід ФК «Сент-Етьєнн» Лоїк Перрен Джеффрі Брума Яннік Ґергардт Адмір Мехмеді Йосип Брекало Максиміліан Арнольд Олівер Ґляснер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ