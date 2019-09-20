Ліга Європи. «Олександрія» забила і зазнала пристойної поразки в Німеччині (відео)
Третя команда України не знітилася перед міцною бойовою одиницею Бундесліги
Бронзовий призер останнього чемпіонату України «Олександрія» зіграв перший в історії матч групового турніру Ліги Європи. У Вольфсбурзі підопічні Володимира Шарана програли клубові німецької Бундесліги 1:3.
Ліга Європи. Груповий турнір. Перший тур
«Вольфсбурґ» (Німеччина) – «Олександрія» (Україна) – 3:1
Голи: 1:0 – Максиміліан Арнольд (20). 2:0 – Адмір Мехмеді (24). 2:1 – Банада (66). 3:1 – Брекало (67)
«Вольфсбурґ»: Перван – Кнохе, Ґілавоґі (к), Тіссеранд (Джеффрі Брума, 70) – Мбабу, Яннік Ґергардт, Максиміліан Арнольд, Россійон – Адмір Мехмеді (Ренато Штеффен, 86), Веґгорст, Брекало (Нмеха, 76). Тренер – Олівер Ґляснер
«Олександрія»: Паньків (к) – Павло Пашаєв, Дубра, Бухал, Денис Мірошниченко – Банада, Гречишкін, Олексій Довгий (Кирило Ковалець, 46) – Валерій Лучкевич (Євген Протасов, 81), Сітало, Максим Третяков (Шастал, 65). Тренер – Володимир Шаран
Суддя: Озкагя (Туреччина)
Попередження: Банада (81), Дубра (89)
19 вересня. Вольфсбурґ. Volkswagen Arena
В іншому матчі групи І бельгійський «Ґент» переміг вдома 3:2 французький «Сент-Етьєнн» (Джонатан Давід, 2, 43, Лоїк Перрен, 64, автогол – Хазрі, 38, Томас Камінскі, 75, автогол). Увесь матч у складі переможців провів український центральний оборонець Ігор Пластун, а нападник Роман Яремчук був замінений на 81-й хвилині.