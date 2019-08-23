Асист українця Яремчука наблизив бельгійський «Ґент» до групового турніру Ліги Європи (відео)



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Роман Яремчук у цьому сезоні і забиває, і асистує Укрінформ

Правда, у Хорватії бельгійцям буде непросто

Поміж 21-го поєдинку раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи українці, окрім матчу «Еспанйол» - «Зоря», були помітними постатями ще в кількох. Проте до голу причетний лише один гравець.

Нападник бельгійського «Ґента» Роман Яремчук допоміг на початку другого тайму своєму партнерові за командою Лоранові Депуатру зрівняти рахунок у матчі з хорватською «Рієкою». То було на 57-й хвилині, а на 71-й гол Депуатр приніс «Ґентові» домашню перемогу 2:1. Яку ще треба відстояти на виїзді.

Додамо, що Яремчук у цій зустрічі відіграв 83 хвилини. Його партнер за командою, центральний оборонець Ігор Пластун провів весь матч, а хавбек Роман Безус вийшов на поле на 63-й хвилині.

Загалом успішно виступили на тій же стадії команди інших українців. Казахстанська «Астана» під керівництвом тренера Романа Григорчука сенсаційно розгромила вдома білоруський БАТЕ – 3:0.

Угорський «Ференцварош» Сергія Реброва зіграв на виїзді внічию 0:0 з литовською «Садувою». У складі будапештців весь матч провели українці Ігор Харатін та Олександр Зубков.

Повний поєдинок за португальську «Віторію» з Ґімараєнша відіграв центральний оборонець Валерій Бондаренко. Його клуб відстояв сприятливу нічию 0:0 у Бухаресті, в протистоянні зі «Стяуа».

Усі 90 хвилин у складі «Риги» відіграв півоборонець В’ячеслав Шарпар. Але його команда програла на виїзді 1:3 данському «Копенгаґену».

Матчі-відповіді відбудуться 29 серпня.