  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Асист українця Яремчука наблизив бельгійський «Ґент» до групового турніру Ліги Європи (відео)

    • Розсилка
    Роман Яремчук у цьому сезоні і забиває, і асистує - Асист українця Яремчука наблизив бельгійський «Ґент» до групового турніру Ліги Європи (відео)
    Роман Яремчук у цьому сезоні і забиває, і асистує
    Укрінформ

    Правда, у Хорватії бельгійцям буде непросто

    Поміж 21-го поєдинку раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи українці, окрім матчу «Еспанйол» - «Зоря», були помітними постатями ще в кількох. Проте до голу причетний лише один гравець.

    Читайте також

    Нападник бельгійського «Ґента» Роман Яремчук допоміг на початку другого тайму своєму партнерові за командою Лоранові Депуатру зрівняти рахунок у матчі з хорватською «Рієкою». То було на 57-й хвилині, а на 71-й гол Депуатр приніс «Ґентові» домашню перемогу 2:1. Яку ще треба відстояти на виїзді.

    Додамо, що Яремчук у цій зустрічі відіграв 83 хвилини. Його партнер за командою, центральний оборонець Ігор Пластун провів весь матч, а хавбек Роман Безус вийшов на поле на 63-й хвилині.

    Загалом успішно виступили на тій же стадії команди інших українців. Казахстанська «Астана» під керівництвом тренера Романа Григорчука сенсаційно розгромила вдома білоруський БАТЕ – 3:0.

    Угорський «Ференцварош» Сергія Реброва зіграв на виїзді внічию 0:0 з литовською «Садувою». У складі будапештців весь матч провели українці Ігор Харатін та Олександр Зубков.

    Повний поєдинок за португальську «Віторію» з Ґімараєнша відіграв центральний оборонець Валерій Бондаренко. Його клуб відстояв сприятливу нічию 0:0 у Бухаресті, в протистоянні зі «Стяуа».

    Усі 90 хвилин у складі «Риги» відіграв півоборонець В’ячеслав Шарпар. Але його команда програла на виїзді 1:3 данському «Копенгаґену».

    Матчі-відповіді відбудуться 29 серпня.

    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга Європи Сергій Ребров Ігор Харатін Роман Безус Роман Яремчук Олександр Зубков В'ячеслав Шарпар ФК «Ґент» Ігор Пластун Лоран Депуатр Валерій Бондаренко ФК «Рієка»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ