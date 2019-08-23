Самі казку видумали, самі й зруйнували: луганська «Зоря» безнадійно програла в Барселоні (відео)



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Перший матч плей-оф Ліги Європи залишає українському клубові примарні перспективи на те, щоб піти далі

Луганська «Зоря» програла у першому матчі плей-оф кваліфікації Ліги Європи. Наша команда вела в рахунку, билася за результат у другому таймі, але врешті програла з результатом, який залишає невеликі шанси на загальний успіх.

Плей-оф кваліфікації Ліги Європи-2019/2020. Перший матч

«Еспанйол» (Барселона, Іспанія) – «Зоря» (Луганськ, Україна) – 3:1

Голи: 0:1 – Владислав Кочергін (38). 1:1 – Факундо Феррейра (58). 2:1 – Хаві Лопес (79). 3:1 – Матіас Варґас (82)

На 76-й хвилині Ґранеро не реалізував пенальті (воротар)

«Еспанйол»: Дієґо Лопес – Хаві Лопес (к), Мармол, Калеро, Дідак Віла (Віктор Санчес, 46) – Ґранеро, Ітурраспе (Марк Рока, 20), Дардер – Пуадо (Матіас Варґас, 71), Факундо Феррейра, Ву Лей. Тренер – Давід Ґальєґо

«Зоря»: Микита Шевченко (к) – Тимчик, Абу Ганна (Максим Білий, 80), Чеберко, Богдан Михайличенко – Владислав Кучергін, Леднєв, Іванисеня (Леван Арвеладзе, 90+1), Луньов (Владлен Юрченко, 63) – Владислав Кабаєв, Артем Громов. Тренер – Віктор Скрипник

Суддя: Штілер (Німеччина)

Попередження: Факундо Феррейра (21) – Абу Ганна (24), Артем Громов (45+4)

22 серпня. Барселона. RCDE Stadium

З перших хвилин «Зоря» віддала суперникам середину поля і діяла на контратаках. Оборонялися луганці злагоджено, а в середині першого тайму «Еспанйол» ще й втратив одного з провідних футболістів. Андер Ітурраспе у боротьбі з Артемом Громовим невдало приземлився і травмував плече. Давід Ґальєґо змушений був проводити ранню заміну.

Врешті, стримавши натиск суперників, наприкінці першого тайму луганці провели контратаку. Ефектна комбінація через правий фланг завершилася влучним ударом у нижній кут у виконанні Владислава Кочергіна. «Зоря» повела – 0:1.

Після перерви господарі діяли помітно агресивніше й уже на старті другого тайму ворота Микити Шевченка врятувала поперечина. Врешті, відігратися «Еспанйолові» вдалося після напівнавісну-напівпрострілу Хаві Пуадо зліва, який замкнув, уникнувши офсайдної пастки і вдало підставивши голову, екс-нападник донецького «Шахтаря» Факундо Феррейра – 1:1.

Вийти вперед «Еспанйол» міг на 76-й хвилині, коли арбітр призначив у ворота «Зорі» пенальті за гру рукою Богдана Михайличенка. Проте Микита Шевченко удар від Естебана Ґранеро відбив.

Проте воротар лише відтермінував побиття. Всього через три хвилини Серхі Дардер видав витончений пас на Хаві Лопеса і той Шевченкові з близької відстані шансів не залишив.

А всього через три хвилини Ву Лей асистував Матіасові Варґасу, той трохи покрутив Олександра Тимчика і влучно пробив – 3:1.

Матч-відповідь команд відбудеться у Запоріжжі 29 серпня. Початок – о 20:00.