«Динамо» вистраждало перемогу в стартовому турі Ліги Європи (відео)



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Перемогу «Динамо» приніс гол Віталія Буяльського УПЛ

Кияни пробили шведського воротаря на останніх хвилинах

Груповий турнір Ліги Європи-2019/2020 команда київського «Динамо» розпочала з важкої перемоги над шведським «Мальме». Володіючи великою перевагою, віце-чемпіони України спромоглися пробити воротаря скандинавів Югана Даліна лише під завісу зустрічі.

Ліга Європи. Груповий турнір. Перший тур

«Динамо» (Київ, Україна) – «Мальме» (Швеція) – 1:0

Гол: 1:0 - Буяльський (84)

«Динамо»: Денис Бойко – Кендзьора, Артем Шабанов, Тамаш Кадар, Віталій Миколенко – Буяльський, Сергій Сидорчук (к), Шепелєв – Віктор Циганков (Олександр Караваєв, 90+1), Жерсон Родріґес (Бесєдін, 73), Вербіч. Тренер – Олексій Михайличенко

«Мальме»: Юган Далін – Беіймо (Ерік Ларссон, 57), Лассе Нільсен, Расмус Бенґтссон, Беранґ Сафарі – Трустасон (Ромейн Ґалл, 86), Оскар Левіцкі, Бачіру, Сорен Рікс – Андерс Крістіансен (Маркус Антонссон, 73), Маркус Розенберґ (к). Тренер – Уве Рослер

Судді: Ставрев – Мар’ян Кіровскі, Деян Костадінов (усі – Македонія)

Попередження: Вербіч (51) – Андреас Крістіансен (63)

19 вересня. Київ. НСК «Олімпійський». 22 321 глядач

«Динамо» ліпше розпочало матч і мало кілька нагод для того, щоб повести в рахунку. Проте Віталій Буяльський з лінії карного майданчика пробив трохи неточно, а Жерсон Родріґес після ідеальної передачі зліва, опинившись віч-на-віч перед Юганом Даліном, незграбно обробив м’яч.

Зрештою, до середини першої половини атакувальний порив киян вщух і гра вирівнялася. У помірному темпі трохи гострішими виглядали вже атаки гостей. Та загалом нульовий результат після першої половини виглядав закономірним.

На початку другої 45-хвилинки динамівці мали три поспіль нагоди забити, причому дві з них втратив Буяльський. Спершу Віталій пробив у падінні головою над поперечиною, а потім влучив у воротаря після виходу сам на сам. Ще в одному епізоді Далін зумів зреагувати на підступний удар Беньяміна Вербіча зі штрафного.

Ще раз голкіпер врятував свою команду після того, як Артем Шабанов замикав головою подачу зі штрафного.

Власне, на половині шведів минув майже весь другий тайм і врешті таки дотисли суперників на 84-й хвилині. То Володимир Шепелєв протягнув м'яч по центру і вивів на побачення з голкіпером Буяльського. Віталій на цей раз нагодою скористався - 1:0.

В іншому матчі групи В данський «Копенгаген» обіграв на власному полі 1:0 швейцарський «Луґано». Єдиний м’яч на 50-й хвилині забив уругваєць Міхаель Сантос.