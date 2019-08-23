Тренер «Зорі» Скрипник: «Еспанйол» не «закрив» гру. Два м’ячі забити реально



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Віктор Скрипник вірить у те, що ситуація не безнадійна ФК «Зоря»

Віктор Скрипник – про перший матч проти «Еспанйола»

Після поразки 1:3 в Барселоні від місцевого «Еспанйола» тренер луганської «Зорі» Віктор Скрипник висловив сподівання, що його команді ще вдасться виправити ситуацію в двораундовій дуелі кваліфікаційного раунду плей-оф Ліги Європи.

«Вітаю «Еспанйол» із заслуженою перемогою, - сказав тренер на початку прес-конференції. - Поки в нас були сили, ми намагалися грати вперед. Забитий гол нас, звичайно, порадував. Але наші сили небезмежні. Намагатимемося вдома голосно грюкнути дверима. Дуже втомилися. Непростий переліт попереду, гра чемпіонату, а потім чекаємо в гості «Еспанйол». До того моменту, поки у нас будуть шанси боротися, ми, звичайно, це робитимемо. З таких результатів можна чекати позитивний підсумок. Повторюся, ми боротимемося.

Ніхто не хоче програвати вдома. Після того, як ми забили, очікували реакції від суперника. Але варто знову нагадати, що за 27 днів провели дев’ять поєдинків. Було видно, що команда втомилася. То в одного гравця судоми, то в іншого. Однак нам лестить те, що «Еспанйол» в Барселоні не «закрив» гру. Їдемо з інтригою додому. Два м'ячі забити важко, але ми намагатимемося. Шанси є».

Матч-відповідь відбудеться 29 серпня на «Славутич-Арені» у Запоріжжі.