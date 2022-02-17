  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Олімпіада-2022. Фінський фристайліст із розгону врізався в оператора (відео)

    В зіткненні зі спортсменом оператор не постраждав - Олімпіада-2022. Фінський фристайліст із розгону врізався в оператора (відео)
    В зіткненні зі спортсменом оператор не постраждав
    фото: olympupics

    Саллінен посів останнє місце, камерамен не постраждав

    Йон Саллінен, який представляє на Олімпіаді Фінляндію у фристайлі, зіткнувся з телевізійним оператором у кваліфікації чоловічого хавпайпу. Він виконував черговий трюк, втратив керування та врізався у камерамена.

    Саллінен зазнав травми ключиці. У зоні очікування оцінок він пробурмотів: «Сподіваюся, з оператором все добре, вибачте». Йон отримав від суддів 18,00 бала, знову впав у другій спробі при оцінках 18,50 бала та посів останнє місце у кваліфікації чоловічого хавпайпу.

    Тим часом росіянку, яку впіймали на допінгу, не пустили на п’єдестал Олімпіади.

    Читайте також:

    Теги: Олімпіада фристайл
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Олімпіада-2022. Фінський фристайліст із розгону врізався в оператора (відео)