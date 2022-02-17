Олімпіада-2022. Фінський фристайліст із розгону врізався в оператора (відео)

В зіткненні зі спортсменом оператор не постраждав

Саллінен посів останнє місце, камерамен не постраждав

Йон Саллінен, який представляє на Олімпіаді Фінляндію у фристайлі, зіткнувся з телевізійним оператором у кваліфікації чоловічого хавпайпу. Він виконував черговий трюк, втратив керування та врізався у камерамена.

Саллінен зазнав травми ключиці. У зоні очікування оцінок він пробурмотів: «Сподіваюся, з оператором все добре, вибачте». Йон отримав від суддів 18,00 бала, знову впав у другій спробі при оцінках 18,50 бала та посів останнє місце у кваліфікації чоловічого хавпайпу.

Jon Sallinen já saltou em prédio, em ponte, em precipício e agora em cameraman #OlimpiadasNaGlobo pic.twitter.com/az2beVi6ab — DiGamer80 (@digamer80) February 17, 2022

Тим часом росіянку, яку впіймали на допінгу, не пустили на п’єдестал Олімпіади.