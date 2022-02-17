«Ти – найкраща!» Українська фігуристка підтримала росіянку, яка попалася на допінгу

Анастасія Шаботова потрапила в скандал у Пекіні

Шаботова в захопленні від виступу Валієвої на Олімпіаді в Пекіні

Чемпіонка України з фігурного катання Анастасія Шаботова підтримала росіянку Камілу Валієву, яка на Олімпіаді в Пекіні здала позитивну допінг-пробу. В організмі спортсменки з команди ОКР (Олімпійського комітету Росії) були виявлені сліди аж від трьох медичних препаратів, які підвищують концентрацію і збільшують витривалість.

17 лютого Валієва виступала в змаганнях жінок в довільній програмі. Двічі впала і з першого місця, яке вона посідала після короткої програми, опустилася на четверте.

«Люба Каміло! Каміло, ти найкраща для нас! Молодець!» – крикнула Шаботова. Її слова передають російські ЗМІ.

«Вона для всіх найкраща», – підтвердила свою думку фігуристка, відповідаючи на запитання журналістів, які стояли поруч.

Анастасія Шаботова – корінна москвичка. За збірну України виступає кілька років.

Раніше, відповідаючи на запитання, чому вона змінила національну збірну, відповіла, що в Росії спортсмени вживають дуже багато допінгу.

Каміла Валієва допомогла команді ОКР (Олімпійського комітету Росії) здобути «золото» в командних змаганнях фігуристів. Згодом її допінг-проба дала позитивний результат. Справа вирішувалася в Спортивному арбітражному суді, який закрив на допінг очі. Втім, Міжнародний олімпійський комітет досі не вручив росіянам медалі.

Рішення Спортивного арбітражного суду в світі спорту не зрозуміли. Зокрема американський фігурист назвав росіян брудними шахраями.

Тим часом блогерка розповіла про смертельні погрози після посту про російське фігурне катання.