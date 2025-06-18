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Ліга Європи: «Шахтар» дізнався потенційного суперника в другому кваліфікаційному раунді

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Ліга Європи: «Шахтар» дізнався потенційного суперника в другому кваліфікаційному раунді
У разі подолання першого кваліфікаційного раунду гірники зіграють проти «Бешикташу»
фото: uefa.com

Перший поєдинок «Шахтар» проведе в гостях 24 липня

Сьогодні, 18 червня, в штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи-2025/2026, в якому взяв участь чинний володар Кубка України – донецький «Шахтар». Про це повідомляє «Главком».

Згідно з результатами жеребкування в разі подолання першого кваліфікаційного раунду гірники зіграють проти турецького «Бешикташу».

Перший поєдинок «Шахтар» проведе в гостях 24 липня. Матч-відповідь відбудеться 31 липня.

Сьогодні, 18 червня, у Будинку європейського футболу у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА, з якого розпочне свій єврокубковий виступ у сезоні 2025/26 київське «Динамо». 

У другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів «Динамо» зіграє з переможцем пари «Жальгіріс» (Литва) – «Хамрун Спартанс» (Мальта).

Матчі цієї стадії будуть зіграні 22/23 та 29/30 липня, відповідно для «Динамо» вони стануть першими офіційними матчами у новому сезоні. 

Першу гру «Динамо» проведе на полі суперника. Другий поєдинок буде формальном домашнім для київського клубу.

Нагадаємо, «Шахтар» дізнався свого суперника в першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи сезону 2025/26 – ним став фінський клуб «Ільвес».

Перший матч відбудеться 10 липня, а наступний – 17 липня 2025 року.

Загалом Україну в єврокубках представлятимуть чотири клуби.

У базовому реєстрі Ліги конференцій країна матиме двох делегатів. Друга команда УПЛ («Олександрія») та четверта («Полісся») стартуватимуть у другому раунді кваліфікації. Таким чином, нашим клубам для потрапляння до основної сітки потрібно буде пройти трьох суперників.

Теги: ФК «Шахтар» НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга Європи

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