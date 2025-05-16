IJF на чолі з Візером вже кілька років допускає до змагань прихильників війни з Росії

Раніше білоруські спортсмени виступали на міжнародних турнірах під прапором IJF, як «нейтральні» атлети

Національного олімпійського комітету (НОК) Білорусі повідомив, що Міжнародна федерація дзюдо (IJF) допустила білоруських спортсменів до участі у змаганнях під державною символікою. Про це інформує «Главком».

Зазначається, що представники країни-агресора Білорусі допущені до змагань під державним прапором та з гімном країни з 1 червня.

«Президент IJF Маріус Візер зазначив, що федерація з нетерпінням чекає на можливість знову вітати білоруських спортсменів на татамі під державним прапором країни, підтримуючи багаторічні цінності та традиції дзюдо», – зазначали у НОК Білорусі.

Раніше білоруські спортсмени виступали на міжнародних турнірах під прапором IJF, як «нейтральні» атлети.

Варто зазначити, що IJF на чолі з Візером вже кілька років допускає до змагань прихильників війни з Росії.

Нагадаємо, захисники України знищили важкоатлета Владислава Єфімова.

Владислав Єфімов мав «розряд кандидат у майстри спорту» з важкої атлетики.

Також він був переможцем третього етапу Літньої Спартакіади учнів Росії з важкої атлетики (Сибірського федерального округу) серед юнаків та дівчат до 16 років.

У 2015 році Єфімов був переможцем чемпіонату Кемеровської області з важкої атлетики.

Російські пропагандистські ресурси наразі не повідомляють про деталі та дату ліквідації Єфімова. Прощання з ним відбудеться сьогодні, 12 травня, у місті Кемерово.

Як повідомлялося, «нейтральна» російська тенісистка Поліна Кудерметова опублікувала в Instagram символ агресії проти України – георгіївську стрічку.

9 травня Кудерметова в Stories свого верифікованого профілю в Instagram опублікувала зображення російської військової символіки – так званої «георгіївської стрічки». Ця стрічка вже давно стала одним з символів російської агресії проти України.

Як повідомлялося, Сили оборони ліквідували російського окупанта – титулованого кікбоксера Віталія Чернея.

Російські пропагандистські ресурси повідомляють, що окупанта було ліквідовано 9 травня.

Варто зазначити, що у січні цього року російські ресурси повідомляли про затримання Чернея російською поліцією.