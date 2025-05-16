Федерація дзюдо допустила білорусів до участі у турнірах під державною символікою
Раніше білоруські спортсмени виступали на міжнародних турнірах під прапором IJF, як «нейтральні» атлети
Національного олімпійського комітету (НОК) Білорусі повідомив, що Міжнародна федерація дзюдо (IJF) допустила білоруських спортсменів до участі у змаганнях під державною символікою. Про це інформує «Главком».
Зазначається, що представники країни-агресора Білорусі допущені до змагань під державним прапором та з гімном країни з 1 червня.
«Президент IJF Маріус Візер зазначив, що федерація з нетерпінням чекає на можливість знову вітати білоруських спортсменів на татамі під державним прапором країни, підтримуючи багаторічні цінності та традиції дзюдо», – зазначали у НОК Білорусі.
Раніше білоруські спортсмени виступали на міжнародних турнірах під прапором IJF, як «нейтральні» атлети.
Варто зазначити, що IJF на чолі з Візером вже кілька років допускає до змагань прихильників війни з Росії.
Нагадаємо, захисники України знищили важкоатлета Владислава Єфімова.
Владислав Єфімов мав «розряд кандидат у майстри спорту» з важкої атлетики.
Також він був переможцем третього етапу Літньої Спартакіади учнів Росії з важкої атлетики (Сибірського федерального округу) серед юнаків та дівчат до 16 років.
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Російські пропагандистські ресурси наразі не повідомляють про деталі та дату ліквідації Єфімова. Прощання з ним відбудеться сьогодні, 12 травня, у місті Кемерово.
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Варто зазначити, що у січні цього року російські ресурси повідомляли про затримання Чернея російською поліцією.
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