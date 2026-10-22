Головна Спорт Ще більше про спорт
search button user button menu button

Лишилися без олімпійської ліцензії. Російські гімнастки провально виступили на Чемпіонаті світу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Лишилися без олімпійської ліцензії. Російські гімнастки провально виступили на Чемпіонаті світу
Мельникова та Лістунова не виступили на Чемпіонаті світу через відмову влади Нідерландів видати їм візи

Чемпіонат світу зі спортивної гімнастики проходить 17-25 жовтня у Роттердамі (Нідерланди)

Збірна Росії посіла шосте місце у жіночому командному багатоборстві на Чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики. Про це повідомляє «Главком».

Три перші команди командного багатоборства кваліфікувалися на Олімпійські ігри 2028 року. До трійки лідерів увійшли збірні Китаю, США та Японії. 

Отже, представниці країни-агресора втратили можливість кваліфікуватися на Олімпіаду.

«Ну які емоції, ми почали падінням, закінчили падінням. Жодних хороших емоцій однозначно тут не може бути. На жаль, погано почали. Не знаю, що трапилося, зараз будемо дивитися, запитувати, чому так», – сказав головний тренер збірної Росії зі спортивної гімнастики Дмитро Андрєєв.

Нагадаємо, олімпійські чемпіонки зі спортивної гімнастики Ангеліна Мельникова та Вікторія Лістунова не виступили на Чемпіонаті світу через відмову влади Нідерландів видати їм візи.

Крім Мельникової та Лістунової візу також не отримала Анна Калмикова.

«Посольство Нідерландів у Москві повідомило візовий центр про відмову у видачі віз трьом лідерам жіночої збірної команди Росії – Ангеліні Мельниковій, Вікторії Лістуновій та Анні Калмиковій. Таким чином, спортсменок позбавили можливості виступити на Чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики», – повідомили у Федерації гімнастики Росії.

Чемпіонат світу зі спортивної гімнастики проходить 17-25 жовтня у Роттердамі (Нідерланди).

Мельникова та Лістунова відомі своєю підтримкою диктатора Володимира Путіна та його війни проти України. Анна Калмикова є представницею військового клубу «Динамо».

Варто зазначити, що «Главком» зібрав та передав організаторам світової першості, офіційним органам влади Нідерландів, Міністерству молоді та спорту України, НОК України інформацію про підтримку війни російськими гімнастками.

Теги: спортивна гімнастика Олімпіада олімпійські ігри

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У 2019 році Ільянкова стала чемпіонкою Європи, у 2021-му – срібним призером Олімпійських ігор
Звинуватила у зрадах і приниженні. Титулована гімнастка з РФ розійшлася з гравцем «Зеніту»
16 жовтня, 11:17
Валуєв зробив скандальну заяву
Російський ексбоксер Валуєв заявив, що всі країни ЄС готуються до війни з РФ
14 жовтня, 13:59
Мельникова та Лістунова відомі своєю підтримкою диктатора Володимира Путіна та його війни проти України
Загрожує пропуск Чемпіонату світу: Нідерланди відмовляються давати візи прихильницям Путіна
9 жовтня, 15:11
Серед учениць Акопяна – олімпійська чемпіонка Маккейла Мароні
Екстренер збірної США з гімнастики отримав пожиттєве відсторонення від спорту
9 жовтня, 11:42
За основу емблеми взято чубчик поширеного в Австралії папуги какаду
МОК презентував емблему Олімпійських 2032 у Брісбені
5 жовтня, 13:37
Манчестер є одним з кандидатів на проведення Олімпіади-2040
Заявка Манчестера на проведення Олімпіади-2040 є під загрозою через скандал із «Манчестер Сіті»
4 жовтня, 23:17
Ірина Климець тричі виступала на Олімпійських іграх: у 2016, у 2021 та 2024 роках
Климець розповіла, чи планує виступити на Олімпіаді-2028
3 жовтня, 13:13
Ірина Климець розповіла «Главкому», з якими викликами зітикнулася під час своєї кар’єри
Вся правда про метання молота. Ірина Климець – про травми, Олімпіади та змагання без тренера
2 жовтня, 21:00
Сімона Байлз стала жертвою пограбування у Чикаго
У будинок легендарної гімнастки Байлз увірвалися троє чоловіків у масках: вони викрали дороге Porsche
23 вересня, 18:00

Ще більше про спорт

Лишилися без олімпійської ліцензії. Російські гімнастки провально виступили на Чемпіонаті світу
Лишилися без олімпійської ліцензії. Російські гімнастки провально виступили на Чемпіонаті світу
Сили оборони на фронті знищили учасника двох Олімпіад і багаторазового чемпіона Росії
Сили оборони на фронті знищили учасника двох Олімпіад і багаторазового чемпіона Росії
ЗСУ ліквідували на фронті титулованого російського шахіста
ЗСУ ліквідували на фронті титулованого російського шахіста
Стало відомо, що Швеція хоче завадити російським лижникам виступити на Чемпіонаті світу
Стало відомо, що Швеція хоче завадити російським лижникам виступити на Чемпіонаті світу
Збірна України з футзалу отримала шалену підтримку в Естонії: відео
Збірна України з футзалу отримала шалену підтримку в Естонії: відео
Футзальна збірна України розтрощила Естонію на старті відбору до Чемпіонату світу
Футзальна збірна України розтрощила Естонію на старті відбору до Чемпіонату світу

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
376K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 жовтня: ситуація на фронті
157K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 жовтня 2026
105K
Кремль висунув Україні ультиматум під час переговорів Путіна з Віткоффом
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
90K
Головний союзник Путіна заступився за Зеленського у суперечці з Трампом
62K
Прем’єр дав уряду доручення стосовно українців поза військовим обліком

Новини

Росія почала бити по Україні новою ракетою «Філін». ГУР розкрив її характеристики
Сьогодні, 10:32
На Хмельниччині з-під води з'явилася церква, яку затопили 45 років тому (фото)
Сьогодні, 09:31
Яке релігійне свято відзначається 22 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Голова НБУ Андрій Пишний має подати у відставку – нардеп
Вчора, 17:54
Яке релігійне свято відзначається 21 жовтня 2026: традиції та молитва
20 жовтня, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 20 жовтня 2026: традиції та молитва
19 жовтня, 22:00

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua