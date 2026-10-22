Лишилися без олімпійської ліцензії. Російські гімнастки провально виступили на Чемпіонаті світу

Мельникова та Лістунова не виступили на Чемпіонаті світу через відмову влади Нідерландів видати їм візи

Чемпіонат світу зі спортивної гімнастики проходить 17-25 жовтня у Роттердамі (Нідерланди)

Збірна Росії посіла шосте місце у жіночому командному багатоборстві на Чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики. Про це повідомляє «Главком».

Три перші команди командного багатоборства кваліфікувалися на Олімпійські ігри 2028 року. До трійки лідерів увійшли збірні Китаю, США та Японії.

Отже, представниці країни-агресора втратили можливість кваліфікуватися на Олімпіаду.

«Ну які емоції, ми почали падінням, закінчили падінням. Жодних хороших емоцій однозначно тут не може бути. На жаль, погано почали. Не знаю, що трапилося, зараз будемо дивитися, запитувати, чому так», – сказав головний тренер збірної Росії зі спортивної гімнастики Дмитро Андрєєв.

Нагадаємо, олімпійські чемпіонки зі спортивної гімнастики Ангеліна Мельникова та Вікторія Лістунова не виступили на Чемпіонаті світу через відмову влади Нідерландів видати їм візи.

Крім Мельникової та Лістунової візу також не отримала Анна Калмикова.

«Посольство Нідерландів у Москві повідомило візовий центр про відмову у видачі віз трьом лідерам жіночої збірної команди Росії – Ангеліні Мельниковій, Вікторії Лістуновій та Анні Калмиковій. Таким чином, спортсменок позбавили можливості виступити на Чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики», – повідомили у Федерації гімнастики Росії.

Чемпіонат світу зі спортивної гімнастики проходить 17-25 жовтня у Роттердамі (Нідерланди).

Мельникова та Лістунова відомі своєю підтримкою диктатора Володимира Путіна та його війни проти України. Анна Калмикова є представницею військового клубу «Динамо».

Варто зазначити, що «Главком» зібрав та передав організаторам світової першості, офіційним органам влади Нідерландів, Міністерству молоді та спорту України, НОК України інформацію про підтримку війни російськими гімнастками.