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Російський ексбоксер Валуєв заявив, що всі країни ЄС готуються до війни з РФ

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Російський ексбоксер Валуєв заявив, що всі країни ЄС готуються до війни з РФ
Валуєв зробив скандальну заяву

Валуєв вважає, що всі держави Євросоюзу можна назвати країнами-русофобами

Колишній чемпіон світу з боксу та депутат Держдуми РФ Микола Валуєв після невидачі віз російським гімнасткам перед Чемпіонатом світу заявив, що всі держави Євросоюзу можна назвати країнами-русофобами. Про це повідомляє «Главком».

«Ніхто цьому вже давно не дивується.

100% країн, які сьогодні беруть участь безпосередньо – і не приховують цього – у підготовці війни з Росією. Що ви хотіли щодо спортсменів? А не дати візу – це вже політичне рішення.

Тобто, з одного боку, навіть якщо спортивні організації – якийсь МОК чи міжнародна федерація — дозволили, то тут вони вже не в змозі вплинути – начебто. І все», – заявив Валуєв.

Візи для участі в чемпіонаті світу в Роттердамі не видали олімпійським чемпіонкам зі спортивної гімнастики Ангеліні Мельникової та Вікторії Лістуновій, а також чемпіонці Європи Ганні Калмиковій.

Чемпіонат світу зі спортивної гімнастики пройде з 17 по 25 жовтня у Роттердамі.

Нагадаємо, олімпійські чемпіонки зі спортивної гімнастики Ангеліна Мельникова та Вікторія Лістунова не виступлять на Чемпіонаті світу через відмову влади Нідерландів видати їм візи.

Крім Мельникової та Лістунової візу також не отримала Анна Калмикова.

«Посольство Нідерландів у Москві повідомило візовий центр про відмову у видачі віз трьом лідерам жіночої збірної команди Росії – Ангеліні Мельниковій, Вікторії Лістуновій та Анні Калмиковій. Таким чином, спортсменок позбавили можливості виступити на Чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики», – повідомили у Федерації гімнастики Росії.

Чемпіонат світу зі спортивної гімнастики пройде 17-25 жовтня у Роттердамі (Нідерланди). На ньому будуть розіграні перші командні квоти на Олімпійські ігри 2028 року.

Мельникова та Лістунова відомі своєю підтримкою диктатора Володимира Путіна та його війни проти України. Анна Калмикова є представницею військогов клубу «Динамо».

Варто зазначити, що «Главком» зібрав та передав організаторам світової першості, офіційним органам влади Нідерландів, Міністерству молоді та спорту України, НОК України інформацію про підтримку війни російськими гімнастками.

Теги: Ніколай Валуєв бокс спортивна гімнастика

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