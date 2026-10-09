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Екстренер збірної США з гімнастики отримав пожиттєве відсторонення від спорту

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Екстренер збірної США з гімнастики отримав пожиттєве відсторонення від спорту
Серед учениць Акопяна – олімпійська чемпіонка Маккейла Мароні

Відсторонення Акопяна пов'язане з неправомірною поведінкою чи можливим проявом сексуальних домагань

Центр безпечного спорту США довічно усунув від спортивної діяльності колишнього тренера збірної США зі спортивної гімнастики Артура Акопяна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужба центру.

Відсторонення Акопяна пов'язане з неправомірною поведінкою чи можливим проявом сексуальних домагань. Раніше низка американських гімнасток заявляла, що тренер застосовував фізичне насильство, коли вони були дітьми.

Серед учениць 65-річного Акопяна – олімпійська чемпіонка у командній першості та срібна призерка Олімпіади в опорному стрибку Маккейла Мароні.

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.

Теги: спортивна гімнастика тренер

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