Відсторонення Акопяна пов'язане з неправомірною поведінкою чи можливим проявом сексуальних домагань

Центр безпечного спорту США довічно усунув від спортивної діяльності колишнього тренера збірної США зі спортивної гімнастики Артура Акопяна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужба центру.

Відсторонення Акопяна пов'язане з неправомірною поведінкою чи можливим проявом сексуальних домагань. Раніше низка американських гімнасток заявляла, що тренер застосовував фізичне насильство, коли вони були дітьми.

Серед учениць 65-річного Акопяна – олімпійська чемпіонка у командній першості та срібна призерка Олімпіади в опорному стрибку Маккейла Мароні.

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

PSG goalkeeper Matvey Safonov, gymnast Melnikova, who supports Russia’s aggression against Ukraine, and Stefan Dürr, the owner of EkoNiva, took part in a promotional event for the Russian company EkoNiva. In 2025, Dürr received the Russian Order of Friendship by decree of Putin. https://t.co/alIIuKfs50 — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) October 5, 2026

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.