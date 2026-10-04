Заявка на проведення Олімпіади-2040 у Манчестері є під загрозою через скандал із «Манчестер Сіті»

Від дій топового англійського клуба може суттєво погіршитися репутація Манчестера

Скандал навколо «Манчестер Сіті» здатний зашкодити планам Манчестера поборотися за право прийняти Олімпійські ігри 2040 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Daily Mail.

Можливе погіршення репутації Манчестера

Манчестер розглядає можливість подати заявку на проведення Ігор у рамках масштабної північноанглійської кандидатури. Однак олімпійські функціонери вже висловлюють побоювання, що нинішня криза навколо «Манчестер Сіті» може негативно вплинути на перспективи заявки.

У центрі скандалу опинилося рішення у справі «Манчестер Сіті», яке визнало клуб винним у порушеннях. Сам клуб категорично заперечує свою провину та продовжує юридичну боротьбу. Попри це, представники олімпійського руху вважають, що репутаційний ефект від справи може позначитися на заявці Манчестера. Водночас остаточні висновки робити зарано: очікується, що всі юридичні процедури щодо «Манчестер Сіті» завершаться задовго до того, як Міжнародний олімпійський комітет визначить господаря Ігор-2040.

Можлива заявка Манчестера

Манчестер уже має значний спортивний спадок та інфраструктуру, однак остаточне рішення залежатиме від комплексу критеріїв і майбутньої конкуренції. При цьому потенційна проблема полягає не лише у самому «Манчестер Сіті». Для МОК важлива репутація всього міста та його здатність забезпечити належне проведення найбільшої спортивної події світу. Тому нинішня ситуація може стати додатковим фактором під час оцінювання кандидатури.

На цьому тлі з'являються й потенційні суперники. Зокрема, Мюнхен офіційно готується поборотися за проведення Олімпіади 2036 року. Баварське місто планує прийняти Ігри через століття після Берлінської Олімпіади 1936 року.

Зокрема, рішення про місто-господаря Олімпіади-2040 очікується у 2033 році. Це значить, що у Манчестера залишається кілька років, щоб продемонструвати, що скандал навколо одного з найбільших футбольних клубів міста не має впливати на спортивну заявку.

Нагадаємо, що Об’єднані Арабські Емірати можуть переглянути масштаб своїх інвестицій у Велику Британію через рішення у справі «Манчестер Сіті», якого незалежна комісія Прем’єр-ліги визнала винним у 114 із 115 порушень фінансових правил.