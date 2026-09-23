У будинок легендарної гімнастки Байлз увірвалися троє чоловіків у масках: вони викрали дороге Porsche

Американська гімнастка також розповіла, чи вдалося їй повернути своє авто

Американська гімнастка Сімона Байлз розповіла, що під час проживання в Чикаго її будинок пограбували троє чоловіків у масках. Зловмисники винесли з помешкання її Porsche GTS. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Сімони Байлз.

Деталі пограбування

Спортсменка повідомила невтішну новину у відео в TikTok. «Мені здається, мені потрібна нова машина, тому що протягом останніх кількох місяців у Чикаго троє чоловіків у масках прийшли до нашого будинку та викрали мій Porsche. Вони забрали GTS», – сказала Байлз. Коли саме сталося пограбування, спортсменка не уточнила. Також невідомо, чи вдалося поліції затримати підозрюваних. Водночас Байлз зазначила, що автомобіль згодом вдалося повернути.

Будинок у Чикаго Байлз ділила зі своїм чоловіком, гравцем НФЛ Джонатаном Овенсом. Нині він виступає за «Індіанаполіс Колтс», а у 2024-2025 роках грав за «Чикаго Берс». За словами гімнастки, саме після пограбування подружжя завело добермана. Байлз також пожартувала, що події в її житті вже нагадують сюжет для реаліті-шоу.

Невдовзі після розповіді про пограбування спортсменка опублікувала ще одне відео, на якому їй демонструють новий Lamborghini в автосалоні в Г'юстоні.

Інші зіркові жертви пограбувань

Байлз стала черговою відомою спортсменкою, чий будинок став ціллю грабіжників. Раніше повідомлялося про пограбування помешкань зірок НФЛ Патріка Магоумса і Тревіса Келсі, баскетболістів Луки Дончича та Майка Конлі, а також колишнього тенісиста Хуана Мартіна дель Потро. У липні цього року зловмисники також проникли до будинку ранінгбека «Філадельфія Іглз» Сакуона Барклі.

У 2024 році НФЛ навіть випускала попередження для клубів і профспілки гравців через серію таких пограбувань. За даними ФБР, організовані злочинні угруповання з Південної Америки використовували відкриту інформацію та соціальні мережі, щоб відстежувати пересування спортсменів і визначати, коли вони залишають свої будинки.

Нагадаємо, що у Франції розпочався судовий процес у гучній справі про збройний напад на одного з найкращих голкіперів світового футболу Джанлуїджі Доннарумму та його дівчину Алесію Елефанте.