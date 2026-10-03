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Климець розповіла, чи планує виступити на Олімпіаді-2028

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Климець розповіла, чи планує виступити на Олімпіаді-2028
Ірина Климець тричі виступала на Олімпійських іграх: у 2016, у 2021 та 2024 роках
фото: ФЛАУ

Метальниця молота максимально зосереджена на наступному сезоні

Українська метальниця молота Ірина Климець в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» розповіла про свої найближчі плани у спортивній кар'єрі. 

«Я не люблю загадувати наперед. Наразі в мене є плани на наступний рік тренуватися на стадіоні та покращити результати цього року. А як складеться далі – не знаю. Я не знаю нормативів (для потрапляння на Олімпіаду необхідно метнути за певну дистанцію – «Главком»), які будуть на Олімпійські ігри, що буде потрібно для проходження за рейтингом («іншим способом відбору на Олімпіаду є проходження за світовим рейтингом серед тих спортсменів, які не змогли виконати норматив, у межах визначеної квоти – «Главком»» )…», – зазначила Ірина Климець

Вона також додала: «Насамперед мені хочеться, щоб ця зима і наступний рік пройшли без травм, у гарних тренувальних умовах та в мирній країні. Щоб було менше тривог, щоб ми могли спати і було менше позазмагальних, позатренувальних та позаспортивних хвилювань. Хочеться просто працювати і робити те, що вмієш і любиш».

Згадуючи свій досвід попередніх Олімпіад, лідерка жіночої збірної України з метань відзначила свої перші Ігри в Ріо-де-Жанейро. «Це були мої перші такого масштабу змагання, я була досить юна і вперше побачила таку далеку нову країну. До цього я навіть на Чемпіонати світу чи Європи не їздила, мала лише чемпіонат U-23 перед Олімпійськими іграми», – поділилася спогадами Ірина Климець. 

Натомість найменше їй сподобалася Олімпіада-2020: «Друга Олімпіада в Токіо мені майже нічим не запам'яталася через ковід: ми приїхали, жили, нас підвезли на стадіон і привезли назад, а сам стадіон був майже порожній». 

Нагадаємо, що будинок української легкоатлетки Ірини Климець потрапив під російський обстріл.

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Теги: Ірина Климець Олімпіада норматив олімпійські ігри легка атлетика метання молота

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