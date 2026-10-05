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МОК презентував емблему Олімпійських 2032 у Брісбені

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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МОК презентував емблему Олімпійських 2032 у Брісбені
За основу емблеми взято чубчик поширеного в Австралії папуги какаду

Олімпійські ігри 2032 пройдуть у Брісбені з 23 липня по 8 серпня

Міжнародний Олімпійський комітет презентував емблеми Олімпійських та Паралімпійських ігор 2032, які відбудуться в австралійському Брісбені. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МОК.

«Натхненна какаду, природою та штатом Квінсленд емблема додає новий самобутній символ до впізнаваного образу та візуальної айдентики Ігор», – йдеться у повідомленні МОК.

За основу емблеми взято чубчик поширеного в Австралії папуги какаду.

Олімпійські ігри 2032 пройдуть у Брісбені з 23 липня по 8 серпня.

Наступні літні Олімпійські ігри пройдуть у Лос-Анджелесі з 14 по 30 липня 2028 року. Кількість комплектів нагород, які розіграють у США, становитиме 351 – на 22 більше, ніж у Парижі-2024.

На Олімпіаді-2028 році кількість спортсменок уперше в історії перевищить кількість спортсменів. Також в оновленій програмі з'явиться шість нових змішаних дисциплін.

Загальна квота спортсменів у Лос-Анджелесі буде такою самою, як і на Олімпіаді у Парижі 2024 року –10,5 тисяч осіб. Однак, жінки отримають 5333 місця, а чоловіки – 5167. Це будуть перші Олімпійські ігри в історії, на яких буде більше жінок, ніж чоловіків.

Нагадаємо, форвардка Катерина Коваль приєдналася до Університету Бейлора в Національній асоціації студентського спорту (NCAA).

Українка приєдналася до «Беарз» після скандального відходу з Університету Луїзіани. Тамтешня команда підписала росіянку, а Коваль у відповідь вирішила негайно покинути команду. NCAA дозволила форвардці змінити прописку поза стандартним періодом переходів.

Теги: МОК Міжнародний олімпійський комітет Олімпіада спорт

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