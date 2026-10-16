Звинуватила у зрадах і приниженні. Титулована гімнастка з РФ розійшлася з гравцем «Зеніту»

У 2019 році Ільянкова стала чемпіонкою Європи, у 2021-му – срібним призером Олімпійських ігор

Анастасія Ільянкова зробила скандальну заяву

Титулована російська гімнастка Анастасія Ільянкова повідомила про розлучення з російським волейболістом Романом Пакшиним. Про це повідомляє «Главком».

«Правда, що розлучилися з Романом Пакшиним?», – запитав у Ільянкової користувач Instagram.

«Зради та приниження з боку Романа Пакшина! Тому буде зрозуміло та зрозуміло всім. Більше не пишіть мені про нього, мене це вже не стосується! І в цілому я не більше транслюватиму особисте життя в соцмережах! Ця історія завершена для мене, дякую за увагу», – відповіла гімнастка.

Ільянковій 25 років. У 2019 році вона стала чемпіонкою Європи, у 2021-му – срібним призером Олімпійських ігор.

У січні 2025 року росянка повідомила, що ухвалила рішення завершити кар'єру спортсменки.

«Я ухвалила рішення завершити спортивну кар'єру. На жаль, через певні проблеми зі здоров'ям я не можу повноцінно тренуватися. Також для мене стала великим ударом загибель батька на СВО», – повідомила гімнастка.

Пакшину 28 років. Він є гравцем «Зеніту», з яким у 2026 став срібним призером Кубка Росії.

Нагадаємо, олімпійські чемпіонки зі спортивної гімнастики Ангеліна Мельникова та Вікторія Лістунова не виступлять на Чемпіонаті світу через відмову влади Нідерландів видати їм візи.

Крім Мельникової та Лістунової візу також не отримала Анна Калмикова.

«Посольство Нідерландів у Москві повідомило візовий центр про відмову у видачі віз трьом лідерам жіночої збірної команди Росії – Ангеліні Мельниковій, Вікторії Лістуновій та Анні Калмиковій. Таким чином, спортсменок позбавили можливості виступити на Чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики», – повідомили у Федерації гімнастики Росії.

Чемпіонат світу зі спортивної гімнастики пройде 17-25 жовтня у Роттердамі (Нідерланди). На ньому будуть розіграні перші командні квоти на Олімпійські ігри 2028 року.

Мельникова та Лістунова відомі своєю підтримкою диктатора Володимира Путіна та його війни проти України. Анна Калмикова є представницею військогов клубу «Динамо».

Варто зазначити, що «Главком» зібрав та передав організаторам світової першості, офіційним органам влади Нідерландів, Міністерству молоді та спорту України, НОК України інформацію про підтримку війни російськими гімнастками.