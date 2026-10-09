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Загрожує пропуск Чемпіонату світу: Нідерланди відмовляються давати візи прихильницям Путіна

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Загрожує пропуск Чемпіонату світу: Нідерланди відмовляються давати візи прихильницям Путіна
Мельникова та Лістунова відомі своєю підтримкою диктатора Володимира Путіна та його війни проти України

Чемпіонат світу зі спортивної гімнастики пройде 17-25 жовтня у Роттердамі (Нідерланди)

Російські спортсмени можуть пропустити Чемпіонат світу зі спортивної гімнастики у Роттердамі, оскільки за два дні до запланованого вильоту не отримали візи. Про це пропагандистами повідомили у пресслужбі Федерації гімнастики Росії (ФГР), інформує «Главком».

Заява Федерації гімнастики Росії

«Влада Нідерландів ставить під загрозу участь збірної Росії у відборі на Олімпійські ігри 2028 року. За два дні до запланованого вильоту на Чемпіонат світу зі спортивної гімнастики збірна Росії так і не отримала візи від влади Нідерландів. Команда ризикує пропустити змагання, на турнірі розіграють перші командні квоти на Олімпійські ігри 2028 року у Лос-Анджелесі. Всі російські гімнасти пройшли спортивний відбір і включені в офіційні заявки Міжнародної федерації гімнастики (World Gymnastics).

Виліт команди запланований у ніч на 12 жовтня, офіційні тренування розпочинаються 13 жовтня, випробування змагального помосту у чоловіків – 14 жовтня. Подальша затримка з видачею віз може стати на заваді російським гімнастам своєчасно прибути до початку підготовки на місці проведення змагань. Федерація гімнастики Росії повідомила World Gymnastics про ситуацію, що склалася, і продовжує роботу з вирішення візового питання у взаємодії з МЗС РФ і президентом міжнародної федерації Морінарі Ватанабе», – повідомили у ФГР.

Варто зазначити, що олімпійські чемпіонки зі спортивної гімнастики Ангеліна Мельникова та Вікторія Лістунова потрапили до заявки збірної Росії на Чемпіонат світу.

Чемпіонат світу зі спортивної гімнастики пройде 17-25 жовтня у Роттердамі (Нідерланди). На ньому будуть розіграні перші командні квоти на Олімпійські ігри 2028 року.

Мельникова та Лістунова відомі своєю підтримкою диктатора Володимира Путіна та його війни проти України.

Підтримка війни Лістуновою

У 2022 році Лістунова з літерою «Z» на одязі разом з Володимиром Путіним брала участь у мітингу на підтримку війни.

Лістунова та Мельникова також в Instagram поширювали пост про збір коштів для російської гімнастки Кравченко, чий батько-окупант був ліквідований захисниками України.

Підтримка війни Мельниковою

Мельникову ЗМІ називають «Чемпіонкою терору» за її підтримку війни проти України. Вона брала участь у праймеріз путінської партії «Єдина Росія».

Варто зазначити, що Мельникова проводила «благодійне» тренування для дітей російських окупантів.

Крім того, Мельникова робила фото з літерою Z.

Як повідомлялося, у лютому цього року Україна запровадила санкції проти Мельникової.

Теги: Ангеліна Мельникова спортивна гімнастика

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