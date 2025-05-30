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Українські арбітри обслуговуватимуть фінал юнацького Євро-2025

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Українські арбітри обслуговуватимуть фінал юнацького Євро-2025
Олексій Деревінський буде головним суддею фіналу юнацького Євро-2025

Олексій Деревінський та Олексій Миронов працюватимуть на грі Франція – Португалія

Українські арбітри продовжують працювати на поєдинках фінального раунду юнацького Євро-2025 (U-17), що відбувається в Албанії. Про це повідомляє «Главком».

На фінальній грі турніру Франція – Португалія, яка пройде 1 червня в Тирані, головним арбітром виступить Олексій Деревінський, а обов’язки одного з його асистентів виконуватиме Олексій Миронов.

Поєдинок розпочнеться о 21:30 за київським часом.

Як повідомлялося, «Шахтар» переміг «Динамо» і здобув Кубок України 2024/2025.

У середу, 14 травня, у матчі фіналу Кубка України з футболу зіграли донецький «Шахтар» і київське «Динамо». 14-разовий тріумфатор кубка «Шахтар» захищав свій титул у протистоянні з «Динамо», яке здобувало цей трофей 13 разів в історії.

Першим на 43-й хвилині відкрив рахунок Андрій Ярмоленко. На 64-й хвилині Кауан Еліас з передачі Аліссона Сантани зрівняв рахунок для «гірників». Гру було переведено в овертайм, в якому голу так і не вдалося дочекатися.

Донецька команда обіграла «Динамо» у серії пенальті (6:5), вирішальне пенальті не забив Олександр Караваєв.

Нагадаємо, «Шахтар» та «Динамо» стали фіналістами Кубка України з футболу

Як повідомлялося, «Шахтар» переміг «Полісся» в 1/2 фіналу Кубка України. Гра перетворилася на справжній трилер та тримала вболівальників у напрузі до останньої хвилини. В основний команди не змогли відкрити рахунок. Зокрема, «гірник» Кевін на початку другого тайму влучив у штангу. На 114 хвилині вже у додатковий час Аліссон Сантана все ж зміг забити вирішальний гол та принести Шахтарю путівку у фінал.

У іншому півфіналі Кубка України «Динамо» перемогло «Буковину».

Відкрив рахунок на 23 хвилині після помилки «динамівця» Бражка гравець «Буковини» Бойчук. Однак, у другому таймі «Динамо», яке вийшло на поле не основним складом, перевернуло гру. Дубль Волошина та голи Шапаренка і Бражка (з пенальті) довело рахунок до розгромного – 4:1.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ

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