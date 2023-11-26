Лижник зі Швеції зізнався, що відморозив собі статевий орган під час етапу Кубка світу

Калле Халварссон: Добре, що в мене буде друга дитина, тому що в майбутньому з цим буде важкувато, якщо все продовжиться так, як зараз

Титулований шведський лижник Калле Халварссон зізнався, що відморозив собі статевий орган під час гонки Кубку світу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Варто зазначити, що сьогодні, 26 листопада, під час мас-старту на 20 км на етапі Кубка світу у Руці (Фінляндія) температура опускалася до -18 градусів.

Халварссон посів 18 підсумкове місце

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Я відморозив собі член, по-справжньому! Боліло неймовірно. Чорт, мені довелося лежати десять хвилин, перш ніж все розігрілося. Боліло нереально, це жахливо. Добре, що в мене буде друга дитина, тому що в майбутньому з цим буде важкувато, якщо все продовжиться так, як зараз. Чи можу я описати біль? Ні. Хто знає той зрозуміє. Можу сказати лише, що це найгірше, що ви можете випробувати у житті», – розповів 34-річний шведський лижник.

Варто зазначити, що Халварссон є триразовим призером Чемпіонатів світу. Також у своєму активі він має 3 індивідуальні перемоги на етапах Кубку світу.