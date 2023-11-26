Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Лижник зі Швеції зізнався, що відморозив собі статевий орган під час етапу Кубка світу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Лижник зі Швеції зізнався, що відморозив собі статевий орган під час етапу Кубка світу
Халварссон є триразовим призером Чемпіонатів світу
Фото: KALLE PARKKINEN / BILDBYRÅN

Калле Халварссон: Добре, що в мене буде друга дитина, тому що в майбутньому з цим буде важкувато, якщо все продовжиться так, як зараз

Титулований шведський лижник Калле Халварссон зізнався, що відморозив собі статевий орган під час гонки Кубку світу.

Варто зазначити, що сьогодні, 26 листопада, під час мас-старту на 20 км на етапі Кубка світу у Руці (Фінляндія) температура опускалася до -18 градусів.

Халварссон посів 18 підсумкове місце

«Я відморозив собі член, по-справжньому! Боліло неймовірно. Чорт, мені довелося лежати десять хвилин, перш ніж все розігрілося. Боліло нереально, це жахливо. Добре, що в мене буде друга дитина, тому що в майбутньому з цим буде важкувато, якщо все продовжиться так, як зараз. Чи можу я описати біль? Ні. Хто знає той зрозуміє. Можу сказати лише, що це найгірше, що ви можете випробувати у житті», – розповів 34-річний шведський лижник.

Варто зазначити, що Халварссон є триразовим призером Чемпіонатів світу. Також у своєму активі він має 3 індивідуальні перемоги на етапах Кубку світу.

Теги: лижний спорт Швеція

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Суд у Швеції ухвалив рішення щодо підозрюваного у шпигунстві на користь Росії
Суд у Швеції ухвалив рішення щодо підозрюваного у шпигунстві на користь Росії
26 жовтня, 18:14
13 листопада – Всесвітній день сиріт
13 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 листопада, 00:00
Низка країн будуть проводити жорсткішу політику щодо незаконної міграції
П'ять країн Європи знайшли новий спосіб побороти нелегальну міграцію
3 листопада, 06:54
Українські військові на тлі САУ Archer
Україна отримала вісім гаубиць Archer від Швеції (відео)
4 листопада, 10:48
Через російську агресію проти України НАТО посилило свою повітряну присутність у східній частині Альянсу
НАТО підняло у небо винищувачі через російський літак
16 листопада, 15:08
Сотні мігрантів шукають притулку у Швеції
Швеція зможе депортувати мігрантів за їхній спосіб життя
23 листопада, 16:00

Новини

Лижник зі Швеції зізнався, що відморозив собі статевий орган під час етапу Кубка світу
Лижник зі Швеції зізнався, що відморозив собі статевий орган під час етапу Кубка світу
З жеребом не пощастило. Став відомий наступний суперник України в Кубку Девіса
З жеребом не пощастило. Став відомий наступний суперник України в Кубку Девіса
Кубок Біллі Джин Кінг: Україна дізналася суперниць у кваліфікації
Кубок Біллі Джин Кінг: Україна дізналася суперниць у кваліфікації
«Війна в Україні їм не цікава». Артем Довбик вразив заявою про іспанців
«Війна в Україні їм не цікава». Артем Довбик вразив заявою про іспанців
Міністр юстиції Франції пропонує пожиттєво заборонити відвідувати матчі вболівальникам-гомофобам
Міністр юстиції Франції пропонує пожиттєво заборонити відвідувати матчі вболівальникам-гомофобам
У Держдумі РФ розкритикували російських футболістів, бо ті не хочуть допомагати армії
У Держдумі РФ розкритикували російських футболістів, бо ті не хочуть допомагати армії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
22K
Атака на Україну, у РФ дрон влетів у багатоповерхівку: головне за ніч
9422
26 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8151
«Люди живуть тут 80 років, але «таких» мишей не бачили». Як село на лінії фронту готується до зими
7551
Майор запасу Нацгвардії про третю хвилю штурму Авдіївки: «Ворог лізе з усіх щілин»
5609
Хто «кришує» Московську церкву у Верховній Раді. Повний список депутатів
5010
Де сьогодні перебувають віряни Помісної церкви. Відповідь «інтелігенції, яка протестує»

Новини

Мокрий сніг, дощ та ожеледь: прогноз погоди на 26 листопада
Вчора, 05:51
Масштабна повітряна тривога тривала понад три години
Вчора, 03:21
Умєров провів розмову з главою Пентагону: деталі
Вчора, 01:51
26 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:25
Ситуація в енергетиці цієї зими – набагато гірша, – Український інститут майбутнього
25 листопада, 14:20
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала понад 6 годин
25 листопада, 09:02

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua