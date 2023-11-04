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Україна отримала вісім гаубиць Archer від Швеції (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Україна отримала вісім гаубиць Archer від Швеції (відео)
Українські військові на тлі САУ Archer
фото: скриншот відео

Нова військова допомога від союзників уже передана до бригад Сил оборони

Стокгольм доставив Збройним силам України вісім новітніх самохідних артилерійських установок Archer. Про це повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, передає SVT.

Шведський уряд ухвалив рішення про передачу Україні САУ Archer ще у січні. За словами Йонсона, ці гаубиці мають хорошу мобільність і високу точність.

Учора, дня Дня ракетних військ та артилерії ЗСУ опублікували відео, у якому вперше показали САУ Archer, які вже було передано до бригад.

САУ Archer – шведська 155-мм самохідна артилерійська установка на базі шасі Volvo A30D 6×6, призначена для знищення живої сили, артилерійських батарей, а також для забезпечення проходів в мінних полях та польових загородженнях.

Максимальна швидкострільність складає 8-9 пострілів за хвилину. Апарат заряджання дозволяє випускати 6 снарядів за 30 секунд по різних траєкторіях. Максимальна дальність 30 км звичайним снарядом, 40 км – з ракетним двигуном та 60 км – керованим снарядом Excalibur.

Нагадаємо, що Швеція відправить Україні новий пакет військової підтримки на суму 2,2 млрд крон (199 млн дол.), що складається в основному з боєприпасів і запасних частин для раніше переданих систем. Передача винищувачів можлива лише після вступу Швеції до НАТО. 

Теги: Швеція ЗСУ озброєння

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