Швеція зможе депортувати мігрантів за їхній спосіб життя

Певні мігранти можуть бути вислані зі Швеції, якщо вони загрожують місцевим цінностям

Швеція хоче запровадити нові вимоги, які дозволять депортувати шукачів притулку та іммігрантів за зловживання наркотичними речовинами, зв'язок зі злочинними угрупованнями або висловлювання, що загрожують шведським цінностям. Про це пише France 24.

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«Передумовою успішної інтеграції є те, що люди, які хочуть жити в Швеції, також повинні дотримуватися основних норм, жити чесно і добре поводитися», – заявила міністр міграції Марія Мальмер Стенергард.

Уряд правої меншості прем'єр-міністра Ульфа Крістерссона прийшов до влади рік тому – за підтримки ультраправих Шведських демократів – і пообіцяв боротися з імміграцією та злочинністю.

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Міністр із питань гендерної рівності Пауліна Брандберг заявила журналістам, що уряд перегляне шведське законодавство, щоб визначити, чи існують конкретні підстави для відкликання дозволів на проживання.

Однак вона перерахувала потенційні приклади «недоліків у способі життя», включаючи шахрайство з пільгами, борги, нечесний спосіб життя, зловживання наркотичними речовинами, а також зв'язок зі злочинними мережами або насильницькими і екстремістськими угрупованнями, які «загрожують основним шведським цінностям».

Брандберг сказала, що в ході перевірки буде також розглянуто, «чи можливо і чи доречно включати заяви, які серйозно загрожують основним шведським демократичним цінностям».

«Якщо ви бажаєте чогось іншого, ніж ці демократичні цінності, або навіть активно працюєте проти того, за що виступає Швеція, то вам просто не варто тут жити», – сказала Брандберг.

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«Основний принцип шведського імміграційного законодавства полягає в тому, що тільки шведські громадяни мають безумовне право проживати в Швеції», – заявив журналістам Людвіг Асплінг, прессекретар з питань міграції «Шведських демократів».

Виступаючи на громадському радіо Sveriges Radio, міністр юстиції Гуннар Штроммер також оголосив про перевірку, спрямовану на розширення повноважень щодо позбавлення громадянства.

У деяких випадках скасування шведського громадянства може призвести до того, що людина стане особою без громадянства.

«Я сам не бачу заперечень проти цього. Але це частина перевірки, і ми побачимо, до чого вона призведе», – сказав Штроммер.

Швеція прийняла велику кількість іммігрантів з 1990-х років, в основному з країн, охоплених конфліктами, включаючи колишню Югославію, Сирію, Афганістан, Сомалі, Іран та Ірак.

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До слова, уряди скандинавських країн мають намір посилити співпрацю у поверненні мігрантів, які не мають законного права на проживання в регіоні. Міністри Швеції, Фінляндії, Данії, Норвегії та Ісландії домовилися посилити співпрацю між дипломатичним персоналом, відповідальним за повернення мігрантів з відповідних скандинавських країн до країн їхнього походження.