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П'ять країн Європи знайшли новий спосіб побороти нелегальну міграцію

Ірина Озтурк
glavcom.ua
П'ять країн Європи знайшли новий спосіб побороти нелегальну міграцію
Низка країн будуть проводити жорсткішу політику щодо незаконної міграції
фото із відкритих джерел

Нордичним країнам стане легше депортувати нелегалів

Уряди скандинавських країн мають намір посилити співпрацю у поверненні мігрантів, які не мають законного права на проживання в регіоні. Міністри Швеції, Фінляндії, Данії, Норвегії та Ісландії домовилися посилити співпрацю між дипломатичним персоналом, відповідальним за повернення мігрантів з відповідних скандинавських країн до країн їхнього походження. Про це пише Tvpworld.

Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія, Норвегія та Швеція створили альянс для полегшення депортації мігрантів, які прибули нелегально. Таким чином країни продовжують боротьбу з нелегальною міграцією – на зустрічі в Копенгагені міністри відповідних країн домовилися про спільні депортаційні рейси та програми повернення. 

На зустрічі в Копенгагені вони домовилися в майбутньому здійснювати спільні депортаційні рейси з метою повернення мігрантів без дозволу на проживання до країн походження. Рейси будуть організовані у співпраці з прикордонною службою ЄС Frontex.

Після дводенної зустрічі міністрів юстиції та міграції міністр міграції Данії Кааре Дібвад Бек заявив: відповідні представники урядів п'яти країн будуть регулярно зустрічатися для кращої співпраці з третіми країнами в питаннях повернення і програм повернення мігрантів.

Данія, яка прагне приймати біженців лише за системою квот ООН, викликала різку критику з боку Організації Об’єднаних Націй та правозахисних груп, оскільки її імміграційна політика стала жорсткішою за останнє десятиліття.

Всі п'ять скандинавських країн мають «спільний інтерес» у «забезпеченні депортації іноземців без дозволу на проживання», вважає Бек. Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія та Швеція повинні «не допустити, щоб вони подорожували нашими країнами».

Данія роками проводила обмежувальну імміграційну політику. Нещодавно інші скандинавські країни також посилили свій підхід.

Коли прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен вперше вступила на посаду в 2019 році, вона поставила собі за мету звести кількість шукачів притулку до нуля. У 2020 році Данія також стала першою європейською країною, яка відкликала дозволи на проживання сирійських біженців з регіону Дамаска, посилаючись на покращення ситуації з безпекою навколо сирійської столиці.

Як пише Tvpworld, уряд Швеції дивиться на імміграційну політику Данії, оскільки країна бореться з бандитським насильством, спричиненим «безвідповідальною імміграційною політикою та невдалою інтеграцією», – заявив прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон минулого місяця.

«Уряд Швеції справді дивиться на те, як уряд Данії працював як у боротьбі з організованою злочинністю, так і в питаннях міграції», – сказала  міністерка міграції Швеції Марія Малмер Стенергард.

Фінляндія також спостерігала посилення антиміграційної політики, оскільки її новосформований уряд у червні заявив, що погодився скоротити квоти на прийом біженців і ускладнити отримання громадянства для іноземців.

«Це співробітництво буде підтримувати нашу урядову програму, оскільки вона дуже зосереджена на імміграційних правилах і особливо на поверненні мігрантів, які були слабкою ланкою в нашій системі», – запевнила міністерка внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен. 

Також міністри п'яти нордичних країн погодилися «допомагати нелегальним мігрантам, які застрягли в Північній Африці», яким, за їхніми словами, буде запропонована допомога в добровільному поверненні на батьківщину та допомога у відновленні в третій країні.

Як пояснює ситуацію Міжнародна організація з міграції (МОМ), нелегальні мігранти часто подорожують за допомогою контрабандистів до Європи, і багато з них потрапляють після депортації до Африки.

До слова, новий голова агентства Європейського союзу з безпеки зовнішніх кордонів Frontex Ганс Лейтенс повідомив що Євросоюз має бути готовим до того, що Росія використовуватиме міграцію для просування своїх геополітичних інтересів. 

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Теги: Швеція депортація українці Норвегія політика Данія Фінляндія закон Ісландія мігранти Європа міністр росія трудові мігранти

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