НАТО підняло у небо винищувачі через російський літак

Через російську агресію проти України НАТО посилило свою повітряну присутність у східній частині Альянсу

Російський Іл-20 пролетів поблизу повітряного простору союзників Альянсу

Чотири країни НАТО разом зі Швецією підняли по тривозі свої винищувачі через проліт російського літака Іл-20 поблизу повітряного простору Альянсу. Про це повідомляє Повітряне командування НАТО.

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«Країни НАТО Італія, Німеччина, Іспанія та Данія і країна-партнер Швеція підняли вчора свої винищувачі в повітря через політ літака російського Іл-20 поблизу повітряного простору союзників», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це було перше спільне підняття по тривозі винищувачів, що вилетіли з Емарі (Естонія), і воно «свідчить про тісну співпрацю та інтеграцію між союзниками».

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Раніше видання The Telegraph написало, що в умовах зростання напруженості головна стратегічна мета президента Росії Володимира Путіна – почати гібридну агресію проти НАТО там, де Альянс має найслабші позиції. Останні місяці показали, що через провал в Україні Кремль змінив стратегію і тепер робить ставку на послаблення і розвал НАТО.