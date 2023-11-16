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НАТО підняло у небо винищувачі через російський літак

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
НАТО підняло у небо винищувачі через російський літак
Через російську агресію проти України НАТО посилило свою повітряну присутність у східній частині Альянсу
фото ілюстративне

Російський Іл-20 пролетів поблизу повітряного простору союзників Альянсу

Чотири країни НАТО разом зі Швецією підняли по тривозі свої винищувачі через проліт російського літака Іл-20 поблизу повітряного простору Альянсу. Про це повідомляє Повітряне командування НАТО.

«Країни НАТО Італія, Німеччина, Іспанія та Данія і країна-партнер Швеція підняли вчора свої винищувачі в повітря через політ літака російського Іл-20 поблизу повітряного простору союзників», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це було перше спільне підняття по тривозі винищувачів, що вилетіли з Емарі (Естонія), і воно «свідчить про тісну співпрацю та інтеграцію між союзниками».

Раніше видання The Telegraph написало, що в умовах зростання напруженості головна стратегічна мета президента Росії Володимира Путіна – почати гібридну агресію проти НАТО там, де Альянс має найслабші позиції. Останні місяці показали, що через провал в Україні Кремль змінив стратегію і тепер робить ставку на послаблення і розвал НАТО.

Теги: Швеція Німеччина політ Естонія Італія Данія Іспанія повітря НАТО винищувач

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