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    Сексуальне насильство: у США гімнастки отримають $380 млн компенсацій

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    Олімпійські гімнастки США Сімона Байлс, Маккейла Мероні, Елі Рейсмен і Меггі Ніколс - Сексуальне насильство: у США гімнастки отримають $380 млн компенсацій
    Олімпійські гімнастки США Сімона Байлс, Маккейла Мероні, Елі Рейсмен і Меггі Ніколс
    фото з відкритих джерел

    Тренер Нассар засуджений до тюремного терміну до 175 років

    Сотні постраждалих від засудженого за сексуальні домагання колишнього лікаря збірної США зі спортивної гімнастики Ларрі Нассара отримають компенсацію близько $380 млн. Про відповідне рішення суду Федерація гімнастики США повідомила у понеділок, 13 грудня, вказавши, що постраждалі досягли угоди з самою федерацією, Олімпійським та Паралімпійським комітетами США та їхніми страховиками.

    «Федерація гімнастики США глибоко шкодує про травму і біль, яких зазнали постраждалі внаслідок дій та бездіяльності цієї організації», – заявила глава федерації Лі Лі Ленг.

    58-річний Нассар відбуває де-факто довічний термін ув'язнення за численні випадки сексуального домагання та насильства щодо неповнолітніх представниць збірної США зі спортивної гімнастики. Зі звинуваченнями в сексуальному насильстві на адресу Нассара виступили сотні спортсменок, включно з олімпійськими чемпіонками з гімнастики Сімоною Байлс, Елі Рейсмен та Маккейлою Мероні. У січні 2018 року його засудили до тюремного терміну до 175 років, повідомляє dw.

    Нассар визнав себе винним у 10 випадках домагань. Раніше його засудили до 60 років ув'язнення за зберігання дитячої порнографії.

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    Теги: Олімпіада домашнє насильство Сімона Байлс
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    Сексуальне насильство: у США гімнастки отримають $380 млн компенсацій