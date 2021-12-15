Всесвітня боксерська рада назвала найкращий бій року (відео)
Найвидовищним поєдинком визнано сутичку в надважкій вазі між Тайсоном Ф’юрі та Деонтеєм Вайлдером
Третій бій у надважкій вазі між британським боксером Тайсоном Ф’юрі і американцем Деонтеєм Вайлдером Всесвітня боксерська рада (WBC) назвала найкращим у році, що минає. Протягом поєдинку обидва боксери падали на ринг, а перемогу нокаутом в 11-му раунді здобув Тайсон.
Пізніше володар поясу WBC Ф’юрі заявив, що наступного року хоче провести об’єднавчий бій з Олександром Усиком, який відібрав чемпіонські титули WBA Super, IBF, WBO у британця Ентоні Джошуа. Після цього поєдинку Тайсон збирається завершити кар’єру.
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