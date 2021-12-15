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    Всесвітня боксерська рада назвала найкращий бій року (відео)

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    Бій між Ф'юрі та Вайлдером визнано найкращим за версією WBC - Всесвітня боксерська рада назвала найкращий бій року (відео)
    Бій між Ф'юрі та Вайлдером визнано найкращим за версією WBC
    фото з відкритих джерел

    Найвидовищним поєдинком визнано сутичку в надважкій вазі між Тайсоном Ф’юрі та Деонтеєм Вайлдером

    Третій бій у надважкій вазі між британським боксером Тайсоном Ф’юрі і американцем Деонтеєм Вайлдером Всесвітня боксерська рада (WBC) назвала найкращим у році, що минає. Протягом поєдинку обидва боксери падали на ринг, а перемогу нокаутом в 11-му раунді здобув Тайсон.

    Пізніше володар поясу WBC Ф’юрі заявив, що наступного року хоче провести об’єднавчий бій з Олександром Усиком, який відібрав чемпіонські титули WBA Super, IBF, WBO у британця Ентоні Джошуа. Після цього поєдинку Тайсон збирається завершити кар’єру.

    Нагадаємо, Усик в шапці-вушанці підтримав у США Василя Ломаченка, який здобув перемогу над Річардом Коммі. Той поєдинок завершився скандалом. Українець не взяв на нагородження український прапор.

    Вчинок співвітчизника не зрозумів Володимир Кличко.

    Пізніше український боксер, з якого сміявся весь світ, жорстко прокоментував слова Кличка про Ломаченка.

    Теги: Володимир Кличко бокс Василь Ломаченко Тайсон Ф'юрі Діонтей Вайлдер
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    Всесвітня боксерська рада назвала найкращий бій року (відео)